Firmas en defensa del beneficio por Zona Fría

El Municipio de Coronel Rosales convoca a los vecinos para acompañar con su firma el reclamo para sostener los beneficios de la Ley Nacional N°27.637, ante el intento de modificar el régimen de Zona Fría que actualmente alcanza a la comunidad.

La iniciativa busca defender los descuentos en la tarifa de gas que hoy representan un alivio fundamental para miles de familias rosaleñas durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el Municipio remarcaron que la Zona Fría no constituye un privilegio, sino una herramienta necesaria que reconoce las condiciones climáticas de la región y garantiza el acceso a la calefacción de manera más accesible para los hogares.

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Quienes deseen acompañar el reclamo pueden completar el formulario online ingresando al siguiente enlace: https://mcr.gob.ar/registrozonafria/

Además, quienes deseen firmar de manera presencial, pueden acercarse al hall del Municipio, en Rivadavia 584.

La convocatoria permanecerá abierta para que toda la comunidad pueda sumarse y expresar su apoyo a la continuidad de este beneficio, se dijo desde el área comunal de Prensa.