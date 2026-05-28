Qué es "El paseo de los campeones" que se hará en el centro

La Unión del Comercio la Industria y el Agro de Punta Alta (UCIAPA) anunció la realización de "El paseo de los campeones", un evento orientado a dinamizar el centro y acompañar al comercio local en la previa al mundial de fútbol.

Será el sábado 6 de junio, de 12 a 18, cuando la calle Irigoyen será convertida en peatonal.

Según indicaron desde la UCIAPA, el evento busca repetir el éxito que tuvo en diciembre del año pasado la primera edición de "La noche de los comercios".

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"Lo trasladamos al mediodía por las bajas temperaturas", explicó Victoria Sánchez, referente de la entidad.

Anunciaron que habrá promociones y descuentos especiales, números artísticos y sorteos de órdenes de compra en locales adheridos. En tanto, UCIAPA sorteará el lunes 8 premios por 300.000 pesos a través de sus redes sociales.

