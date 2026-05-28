Trabajos de reparación y mejora en la Escuela Técnica Nº 1

Se avanzó con importantes trabajos de reparación y puesta en valor en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, ubicada en Humberto 237, a través de una inversión superior a los 209 millones de pesos, según se indicó desde la comuna local.

La obra incluyó el recambio completo de cielorrasos deteriorados, una nueva instalación eléctrica, tanto en el interior como en el exterior de los talleres, además de distintas tareas destinadas a mejorar las condiciones edilicias y de seguridad del establecimiento.

Los trabajos permitieron intervenir sectores que presentaban un importante desgaste producto del paso del tiempo y el uso diario, brindando ahora espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura escolar, entendiendo que mejorar las escuelas también significa acompañar a estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa.