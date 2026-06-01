Cambian los recibos de sueldo, que detallarán cuáles son los costos para el empleador

A partir de la entrada en vigencia del decreto 407 y la Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso a principios de año, el recibo de sueldo de los trabajadores contendrá significativas modificaciones.

El nuevo modelo, según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador".

Una de las principales novedades es la inclusión obligatoria de un gráfico de torta que resume la composición total del costo laboral. La información oficial sostiene que el objetivo es que empleados y empleadores visualicen, en un solo documento, todos los conceptos que integran el costo laboral mensual.

"Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia carajo!", afirmó Sturzenegger, quien publicó un ejemplo en sus redes sociales.

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El gráfico debe mostrar, de manera agrupada, los rubros a cargo del empleador: sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras o entidades empresariales y otros. Cada uno de estos elementos debe exhibir su porcentaje sobre el total para mostrar cómo se distribuyen los aportes y contribuciones.

El nuevo formato se divide en cuatro secciones obligatorias:

- Datos del empleador y del trabajador: Incluye información como el CUIT del empleador, el CUIL del trabajador, fecha de ingreso y antigüedad, categoría, y datos sobre cargas sociales.

- Detalle de contribuciones y conceptos abonados: Se deben detallar todos los conceptos que el empleador paga por disposición legal o convencional.

- Total de la remuneración bruta y deducciones: El recibo debe mostrar el monto bruto, la forma en que se determina y cada deducción aplicada.

- Remuneración neta: Se informa el monto final que cobra el empleado.

"La reglamentación exige (¡perdón liberales!) un diseño definido para la confección del recibo de sueldo. La imagen muestra cómo deberá ser el formato a usar en los nuevos recibos. Para el trabajador es una manera de saber qué es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario. VLLC!", tuiteó el ministro desregulador.

El decreto señala que la entrada en vigencia del nuevo recibo de sueldo depende de la publicación de la Ley de Modernización Laboral y del propio decreto reglamentario. A partir de ese momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos involucrados cuentan con un plazo de hasta 120 días para adecuar sus sistemas.

Los empleados comenzarán a recibir el nuevo recibo una vez que los empleadores hayan completado la adaptación dentro del plazo previsto.