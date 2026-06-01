Voces de un día histórico: qué dijeron en Sociedad Sportiva tras el batacazo en Tucumán

"Pato" Cantalejos (foto) apoyó dos tries clave en la primera etapa. Su hermano Francisco agregó el de la victoria en el complemento. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva y Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Tras concretar uno de los resultados de impacto que dio la segunda fecha del Torneo del Interior B, el plantel de Sociedad Sportiva regresó ayer a mediodía a nuestra ciudad. Una vuelta casi inmediata, tras la histórica victoria del sábado frente a Huirapuca de Tucumán por 23-17, para poner el foco deportivo en otra semana clave. El sábado será el debut en el Regional Pampeano A.

El representante bahiense viajó en avión desde Tucumán hacia Buenos Aires a las 22.50 del sábado. Y desde ahí, en colectivo de regreso. Durante el viaje el pensamiento de jugadores y staff pasó por comentar el valor del resultado. Que se inscribe entre los más importantes para el rugby bahiense logrados de visitante, desde que es juega el TdI (1998).

Fue el tercer éxito Paloma fuera de La Carrindanga ante un rival de las llamadas "plazas fuertes" del rugby argentino. Los festejos previos habían sido ante Universitario de Rosario (23-7, el 23 de abril de 2016 en TdI A) y poco después contra Peumayén de Mendoza (23-22, el 18 de marzo de 2017 por TdI A). Después, Sociedad Sportiva perdió los siguientes 15 duelos de visitante en TdI -ante rivales de peso o no- hasta cortar la racha el último sábado.

También hay que decir que este tipo de resultados, para clubes de las uniones como Sur, Mar del Plata, Alto Valle y la Patagonia, son igual de trascendentes aún si concretan de local.

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"Siempre es muy difícil ganarles afuera a estos equipos. No sé si algún equipo de nuestra región ganó en Tucumán. Huirapuca viene arriba en la tabla del torneo tucumano. Es un triunfo histórico para el club y para la Unión. Siempre de local capaz uno se hace más fuerte, pero traerte una victoria desde allá era impensado hasta hace unos años", dijo Francisco Cantalejos, capitán de Sociedad Sportiva.

Francisco Cantalejos conserva la pelota en la victoria de Sportiva ante Peumayén en Mendoza, temporada 2017.

"Creo que hace once años que estoy en plantel superior y las veces que me tocó viajar siempre fueron durísimos los TdI de visitante. Recuerdo haber ganado ante Peumayén allá y me contaron que en el año de la semifinal 2011 (TdI B) también han ganado de visitante. Por suerte ahora venimos con una racha impresionante, invictos y contentísimos. Fuimos con mucha fe, con mucha cabeza, a ganar. Todos muy comprometidos", comentó, en relación también a una edición 2011 del TdI B en la que el Blanco cayó en semifinales ante CRAI de Santa Fe (34-10) aunque en el mismo torneo había superado de visitante a Neuquén RC (25-21), que jugó la final precisamente ante los santafesinos y perdió 22-0.

"Fran" Cantalejos también habló del try decisivo, en la última acción del partido con Huirapuca (ver nota relacionada).

"Fue try, fue try... Lo dejé que saltara y llegué. Parece que hubiera un contacto, pero si lo hubo fue mínimo. A él se le cayó la pelota para atrás, donde yo estaba esperando porque vi que se había pasado al picar raro la pelota, le quedó muy alta. Y me quedó ahí, la pude agarrar y apoyar", contó el segunda línea.

¿Jugada preparada...?

"No lo fue, pero sé que a Mateo (Köhler) le gusta poner esos kicks cruzados. En esta no dudó, porque no teníamos ventaja ni nada. Por lo general los tira cuando hay ventaja. Esta se arriesgó. El dice que yo le levanté la mano para pedirsela, je, capaz fue intuitivo. La peteó y por suerte se dio y fue try. La hicimos ya en algunos partidos. Por suerte cayó de nuestro lado y nos merecíamos ganar el partido", dijo.

La página de "La Nueva." con el triunfo del equipo bahiense en Rosario, año 2016

Ante la consulta de si no fue una jugada arriesgada de Köhler, teniendo en cuenta que Sportiva estaba un punto abajo, jugando al límite del silbato final, Cantalejos bancó el talento y lectura de jugeo de su compañero.

"Fue arriesgada, sí. Pero bueno, Mateo es un jugador que es así: héroe o villano. Y los héroes son así, arriesgan y logran cosas increíbles. Por suerte en los últimos tres partidos está siendo héroe, como contra Neuquén RC y Liceo. Es un pibe con una cabeza y una frialdad para asumir riesgos. Nos están saliendo las cosas, venimos con una racha tremenda", agregó.

"Pato" Cantalejos: "Fuimos superiores"

El tryman del XV bahiense fue Patricio Cantalejos, con dos conquistas: la primera a los 6m. para pasar al frente 8-7 y después a los 25m. para ampliar la ventaja a 13-7.

"Esta es una de las victorias mas importantes de mi carrera, ya que es una de las tres victorias que tengo en TdI y la única de visitante. Creo que Sportiva nunca habia ganado en Tucumán así que es un logro importantisimo. Y ademas fue súper importante para quedar arriba en la tabla y poder seguir en carrera para clasificar a las fases finales del torneo", dijo el fullback.

"Siempre es lindo hacer try, pero en este caso lo que hice fue terminar jugadas del equipo. El primero sólo tuve que apoyar despues de algunas fases de nuestros forwards avanzando y en el otro me tocó terminar el avance logrado por un quiebre de Joaquín Rey Saravia", afirmó.

"Pato" remarcó un aspecto clave del encuentro: el XV tucumano resignó oportunidades de sumar de a 3 puntos a los palos y en su lugar buscar el try, lo cual en un partido parejo es desperdiciar chances importantes.

"Siento que pudo haber sido mayor la ventaja, ya que quedamos muy cerca de anotar algunos tries mas, así como también podríamos haber perdido si ellos optaban por patear más a los palos en lugar de buscar tanto el try. En conclusión, siento que fuimos superiores y mereciamos ganar, y por suerte pudimos traerlo en la ultima jugada", agregó.

Equipo y staff bahienses posaron en foto grupal en las instalaciones de Huirapuca.

Samuel: "Premio al trabajo"

En los últimos años el hoy head coach Diego Samuel viene compitiendo a nivel nacional justamente en rol de DT o asistente, aunque también lo vivió como jugador décadas atrás.

"Lo hablamos con el staff a la vuelta y es un hito muy importante para el club, es la primera vez que se gana en Tucumán y es un gran paso adelante. Es un premio al gran trabajo que se viene haciendo hace años en todo el club desde infantiles hasta Primera, no solo en lo deportivo sino en los detalles detrás, mucho trabajo que no se ve para que los chicos estén solo pensando en jugar. Y se ganó más allá de como fue el try del final, porque lo fuimos a buscar todo el partido, confiando en lo que entrenamos y jugando sin guardarnos nada los 80 minutos", analizó Diego Samuel.

Diego Samuel, a la cabeza de un equipo Paloma que está en un gran momento deportivo.

Lance: "Es algo histórico"

“Es un resultado histórico para el club. Yo en catorce años que llevo en el plantel superior fueron tres victorias de visitante. Además, este triunfo fue ante un histórico del rugby del interior como Huirapuca, que uno lo escucha nombrar como uno de los grandes del rugby argentino”, expresó Ignacio Lance, el experimentado pilar derecho de Las Palomas.

Justamente una de las claves fue la confrontación en el scrum, base de obtenciones donde el XV bahiense tuvo momentos de dominio en la etapa inicial.

“El contacto fue durísimo. Tienen gente fuerte muy bien entrenada. Quizá lo que más nos costó fueron las formaciones fijas. Creo que el scrum lo pudimos contener bastante bien, por momentos siendo un poquito superiores. Hacia el final del partido nos costó sostener esa formación. Y lo que fue line y maul la realidad es que nos complicaron bastante. Nos hicieron dos tries de maul y dos que no fueron por pura defensa" explicó Lance.

"El Ruso" agregó que fue uno de los partidos más importantes en su carrera deportiva y manifestó que el equipo no llegó a su techo.

“En catorce años creo que es el mejor año, llegando estar a una fecha de terminar la fase de grupos a la cabeza de la zona. Veremos qué pasa en un mes (queda Tordos en la fecha 3), pero por ahora estoy súper contento. Para el club es algo histórico. Y hay un grupo de chicos impresionante que se están entrenando, no sólo los 23 o 24 que viajamos sino que hay ochenta pibes que están lunes, martes, jueves entrenándose. El grupo está para mucho y creo que los resultados son parte de eso”, concluyó.