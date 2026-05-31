Villa Mitre visita a Círculo Deportivo en busca de su primera victoria fuera de casa

Villa Mitre visita esta tarde a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, por la fecha 11 de la Zona 4 del Torneo Federal A, en la que Olimpo tendrá jornada de descanso.

El partido se jugará desde las 15 en el Guillermo Trama, con arbitraje de Franco Morón.

El tricolor buscará su primera victoria como visitante, luego de empatar sin goles ante Kimberley en El Fortín.

Hasta el momento, la Villa acumula tres derrotas en la ruta (todas 1 a 0, ante el Dragón, Germinal y Brown de Madryn) y un empate (1 a 1 ante Alvarado).

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En cuanto a la primera ronda, el equipo bahiense se quedó con el duelo ante el Papero, venciéndolo como local por 2 a 0 con goles de Pablo Mujica y Marcos Escobar.

Este comienzo de temporada y antes de purgar la segunda y última fecha libre, lo mantiene a Villa Mitre fuera de la zona de clasificación, aunque a sólo tres puntos.

En este sentido, Círculo tendrá un partido especial esta tarde ya que marcará el debut de Diulio Botella como entrenador.

El marplatense, que comenzó el año en Santamarina, reemplazará Mariano Charlie.

De momento, el elenco de Nicanor Otamendi, que viene de tener descanso, marcha último con cinco unidades y hace seis partidos que no gana (2 empates y 4 caídas) luego de lo que fue su única victoria en la temporada ante Germinal por 2 a 1.

*Los elegidos

La principal novedad entre los convocados por Diego Cochas es el regreso de Nicolas Cavagnero.

El volante central volverá a ser parte del plantel del Federal tras supera una lesión ligementaria en la rodilla y luego de sumar minutos en la Liga del Sur, ante Liniers y La Armonía.

De esta manera los citados por el DT son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz,

-Defensores: Guido Segalerba, Joerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Hugo Silva, Ulises Olguín, Marcos Pinto y Marcos Escobar.

-Volantes: Leandro Fernández, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Victor Ayala y Cavagnero.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Rubén Tarasco y Santiago Gómez.

*El resto

Olimpo descansará esta fin de semana y volverá a ver acción recién el otro fin de semana, cuando reciba a Brown de Madryn.

Mientras que la 11ª programación comenzó ayer con el triunfo de Kimberley de Mar del Plata ante Germinal de Rawson por 1 a 0.

El equipo marplatense se impuso por 1 a 0, con gol de Santiago Castillo al minuto.

Mientras que esta tarde, en Madryn, Brown esperará por Alvarado, desde las 15, con el puntaltense Fernando Marcos como juez.

Además, en Viedma, cruzarán Sol de Mayo y Santamarina, también a las 15. Pitará Ulises Jerónimo.

*La tabla

Así están las posiciones luego de las primeras 10 fechas:

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 17; 3°) Alvarado, 15; 4°) Germinal, 13; 5°) Sol de Mayo y Villa Mitre, 10; 7°) Brown, 9; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 5.