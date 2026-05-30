“Me apenó cómo mataron a las chicas”, dijo "Pequeño J" desde la cárcel

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el acusado más célebre del bestial triple crimen narco de Florencio Varela que terminó con tres jóvenes mutiladas y enterradas al ras de la tierra por un supuesto robo de plata y droga, habló por primera vez desde prisión.

Encerrado en un régimen para presos de alto riesgo en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, Valverde Victoriano respondió las preguntas del medio Infobae en la primera entrevista con la prensa de su historia, luego de ser extraditado desde Perú en un vuelo de la Fuerza Aérea.

Dos semanas atrás, “Pequeño J” amplió su indagatoria ante el Juzgado Federal N°2 de Morón. Aquí, cambió de forma radical el relato conocido sobre su supuesto rol. Pasó de ser el llamado autor intelectual al que los medios convirtieron en un nuevo jefe del submundo a un simple mandadero de dealers que vivía en una pieza con cama cucheta en la villa Zavaleta, un tercera línea de Miguel Ángel Villanueva, uno de los principales imputados.

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"Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad, a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver. También, tengo miedo porque menciono a personas que pueden ser un problema para mí", aseveró el detenido. (Infobae)