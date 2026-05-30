Graves incidentes en París tras la nueva consagración del PSG en la Champions League

La consagración del Paris Saint-Germain como campeón de la Champions League por segunda vez consecutiva derivó en graves incidentes en las calles de París, donde los festejos terminaron con más de 130 detenidos, vehículos incendiados, daños en comercios y enfrentamientos entre hinchas y fuerzas de seguridad.

El conjunto parisino se impuso ante Arsenal en la final disputada en Budapest, luego de igualar 1-1 y vencer por penales, lo que desató una multitudinaria celebración en la capital francesa.

Sin embargo, la fiesta se descontroló en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del Parque de los Príncipes y en los Campos Elíseos, donde se reunieron cerca de 20.000 simpatizantes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos que provocaron destrozos, encendieron bengalas, arrojaron fuegos artificiales y dañaron mobiliario urbano. Además, se registraron autos incendiados y al menos dos locales comerciales afectados.

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La Prefectura de París confirmó que un policía resultó herido durante los disturbios, mientras que parte del periférico parisino fue bloqueado momentáneamente por hinchas antes de ser liberado por las fuerzas de seguridad.

El Ministerio del Interior francés había desplegado un fuerte operativo preventivo, con 22.000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales alrededor de 8.000 fueron destinados a París, ante el temor de que se repitieran los incidentes del año pasado.

Pese a los hechos de violencia, las autoridades remarcaron que la mayoría de los festejos se desarrollaron en un clima pacífico, aunque el saldo final volvió a empañar una noche histórica para el PSG, que se consolidó como el gran dominador europeo con su segunda Champions consecutiva. (NA).