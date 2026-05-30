Dio positivo para cocaína y marihuana en un control de tránsito

Un joven de 20 años fue aprehendido esta mañana en el marco de un procedimiento realizado por personal policial en avenida Colón al 2200.

Según se informó, alrededor de las 10, efectivos que realizaban tareas preventivas identificaron a Nahuel Alexis Ahumada, quien circulaba a bordo de una motocicleta Beta 150 cc.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el joven tenía en su poder un envoltorio de nylon con 1,4 gramos de una sustancia en polvo de color blanco y otros tres envoltorios que contenían 3,8 gramos de una sustancia vegetal verde, presuntamente estupefacientes.

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En tanto, personal de Tránsito Municipal procedió al secuestro del motovehículo por infracciones a distintos artículos de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Asimismo, se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l), mientras que el narcotest resultó positivo para cocaína y THC.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.