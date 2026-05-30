Buscan a una chica que desde hace tres días falta de su casa
La policía solicitó colaboración para hallar a Camila Nazarena Yanes.
La policía está abocada por estas horas a la búsqueda de una adolescente de 14 años que hace tres días se ausentó de su casa.
Por esa razón pidió la colaboración para hallar a Camila Nazarena Yanes.
La chica fue vista por última vez cuando se retiró de su vivienda ubicada en Monte Hermoso al 1.200. No tiene en su poder celular, ni dinero o documentación personal.
En esa oportunidad vestía un pantalón de ecocuero negro, campera negra y zapatillas blancas.
Mide aproximadamente un 1,50 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello oscuro largo. Como signo particular, posee cicatrices en ambos brazos.
Cualquier información debe suministrarse en la comisaría Primera, o comunicándose al 911 o al 4556482.