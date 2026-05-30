Buscan a una chica que desde hace tres días falta de su casa

La policía está abocada por estas horas a la búsqueda de una adolescente de 14 años que hace tres días se ausentó de su casa.

Por esa razón pidió la colaboración para hallar a Camila Nazarena Yanes.

La chica fue vista por última vez cuando se retiró de su vivienda ubicada en Monte Hermoso al 1.200. No tiene en su poder celular, ni dinero o documentación personal.

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En esa oportunidad vestía un pantalón de ecocuero negro, campera negra y zapatillas blancas.

Mide aproximadamente un 1,50 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello oscuro largo. Como signo particular, posee cicatrices en ambos brazos.

Cualquier información debe suministrarse en la comisaría Primera, o comunicándose al 911 o al 4556482.