Operativo con 13 arrestos y secuestro de drogas y armas de fuego

Unos 95 efectivos policiales tomaron parte ayer de un "operativo de saturación" desarrollado en distintos sectores de la ciudad y que arrojó la detención de 13 personas y el secuestro de drogas y armas de fuego, entre otras cosas.

Fuentes oficiales indicaron que las tareas se desarrollaron en jurisdicción de las comisarías Primera, Quinta y Sexta, respondiendo al análisis del mapa del delitos que realizan las autoridades de la fuerza bonaerense en la ciudad.

El punto de partida del procedimiento fue el denominado Parque Noroeste, donde estuvo presente el intendente municipal Federico Susbielles; el Subsecretario del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco; el comisario general Gonzalo Bezos y el comisario mayor Gonzalo Sandobal.

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Además del personal de las dependencias señaladas, del UTOI y de la Policía Local, entre otras áreas, tomaron parte oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia que llevaron adelante la entrega de folletería e información sobre la temática que atiende esa repartición.

Los voceros mencionaron que durante las tareas de control e identificación de personas y vehículo, se puso a disposición de la justicia a 13 individuos (3 de ellos menores), incautaron dos armas de fuego, una moto con pedido de secuestro y 20 gramos de marihuana y 15 de cocaína.