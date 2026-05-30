La movida de los 70

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 56 años, en mayo de 1970, la ciudad ofrecía toda una variedad de propuestas para el fin de semana, combinando bailes con buena comida y estrenos de cine.

Los bailes eran, por lejos, la propuesta más atractiva y variada, en los cuales los clubes eran exclusivos protagonistas.

“Por supuesto: la cosa está en Villa Mitre”, aseguraba la entidad de calle Garibaldi promocionando sus bailes de 21 a 3, con precios populares y la presentación del grupo capitalino Trocha Angosta, los creadores de los éxitos Caballos verdes y Muchacha de ensueño. Teloneros, los locales Alta frecuencia y Los Danny’s. Por supuesto, “ómnibus al finalizar”.

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En el club Bella Vista un “éxito sin precedentes”: la actuación de Los Rebeldes, a partir de las 232 en la sede de Rincón 555. “Reserve su mesa”, sugería.

En el Salón de los Deportes de Soler 444, a las 22.30 arrancaba el baile con la música del gran Luisito Ruppel, junto con Los monstruos sagrados y las voces de Alain y Jimy Lean, más los tangos a cargo de Leonides Tacunau.

En el club Argentino, los chicos de 5º año comercial preparaban un viaje a Suecia y lo hacían “¡con ruido!”, bailando con Las 4 monedas. En Kilómetro 5 el baile era al ritmo de Los platinos, con matiné desde las 19.

Por último, el club El Danubio el asunto era de 21 a 2, con The Mads, ómnibus a finalizar y, otro clásico, las chicas no pagaban, “damas gratis”.

Para la previa, la mejor propuesta gastronómica era la del restaurante Hue-telen, de avenida Alem 265, que ofrecía un sabroso puchero criollo con 25 ingredientes.

Para quienes preferían algo más tranquilo, el Gran cine Ocean, de Chiclana 250, estrenaba la película más premiada aquel año (ganadora de dos premios Oscar): Z, con Yves Montand y Jean Louis Trintignat.

Propuestas de los 70, hace casi 50 años, un soplo la vida.