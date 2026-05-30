Puesta en marcha en Refinería Ricardo Elicabe

La Refinería informó que este domingo, a partir de las 6, comenzarán las maniobras de puesta en marcha de la Unidad 03 de su Complejo Industrial, un proceso que se extenderá durante aproximadamente 72 horas.

Según se indicó, durante el desarrollo de estas tareas podrían registrarse momentos de mayor luminosidad en la antorcha e incrementos en la emisión de vapor a través del conducto de la unidad.

Desde la empresa aclararon que estas situaciones forman parte de las maniobras habituales de arranque y que no representan riesgo alguno para el medio ambiente ni para la población.

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Asimismo, señalaron que se adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar estos efectos durante el proceso.

Las autoridades competentes ya fueron notificadas sobre la realización de estas tareas.