Champions: PSG y Arsenal empataron 1 a 1 en los 90 y van al suplementario

En un partido opaco, con ritmo cansino, PSG y Arsenal empataron 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y definirá la final de la Champions League en tiempo suplementario.

El conjunto inglés se puso en ventaja a los 6 minutos por intermedio del alemán Kai Havertz.

Ya en el segundo periodo, Osmane Dembelé --de penal-- estableció la paridad para el conjunto parisino, cuando se jugaban 20 minutos.

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El encuentro se llevar cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, y se puede ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.