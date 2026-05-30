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Ferro se hizo fuerte en Caballito este mediodía y la serie regresa a Comodoro Rivadavia

La semifinal se definirá el martes. La otra, en tanto, tendrá el cuarto partido mañana domingo, en La Bombonera.

Jano Martínez fue el jugador con más minutos en cancha. Foto:LN.

Ferro se hizo fuerte como local este mediodía, volvió a ganarle a Gimnasia, 81 a 73, empató la serie (2-2) y el martes definirán en Comodoro Rivadavia el clasificado a la final de la Liga Nacional.

En un partido que se extendió más de lo previsto, inclusive estuvo demorado por la descompensación de un espectador, los de Caballito tuvieron un buen cierre.

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El bahiense Jano Martínez fue quien más tiempo estuvo en cancha 35m26, completando 12 puntos (1-4 en triples, 4-6 en dobles y 1-1 en libres), más 5 asistencias y 4 rebotes.

En tanto, el pringlense Valentín Bettiga sumó 6 puntos y 3 recobres, en 29m25.

El tucumano Emiliano Lezcano resultó el principal goleador de Ferro, con 20 puntos (8-11 en dobles). Mientras que Rodrigo Gallegos completó 19, con 3-5 en triples, 3-4 en dobles y 4-4 en libres.

Las estadísticas completas del partido

En los sureños, Emiliano Toretta terminó con 21 puntos (3-6 en triples).

Mañana domingo, en tanto, irá el cuarto juego entre Boca y Quimsa (a las 20.05), que tiene adelante a los santiagueños 2-1.

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