Boca evitó que le pasaran la escoba en La Bombonera y habrá cuarto con Quimsa
Semifinales de la Liga Nacional. Están 2-1. Este sábado, a las 11.30, juegan Ferro (1)-Gimnasia de Comodoro (2).
Boca evitó que Quimsa le pasara la escoba en la Bombonerita, lo venció 99 a 92 y habrá cuarto partido este domingo (a las 20.05), por las semifinales de la Liga Nacional.
En un juego que el local lo salió a jugar con dientes apretados (clavó un 12-0 de movida), tuvieron que irse antes de tiempo el entrenador Lucas Victoriano, de Quimsa, y el estadounidense Mike Smith, de Boca.
Francisco Cáffaro fue una de las principales figuras del xeneize, terminando con 17 puntos y 8 rebotes.
El bahiense Lucas Faggiano anotó 11 puntos (1-4 en triples y 4-7 en dobles), más 3 recuperos, 2 asistencias y 2 rebotes, en 25m27.
En tanto, en los santiagueños, tuvo importante protagonismo Fausto Ruesga, aprovechando los 13m35 que estuvo en cancha: 16 puntos (1-2 en triples, 4-6 en dobles y 5-7 en libres), más 3 rebotes y 2 asistencias.
Las estadísticas completas del partido
El estadounidense Brandon Robinson fue el principal goleador, con 20 puntos.
Uno de los árbitros fue el bahiense Emanuel Sánchez, quien compartió terna con Fabricio Vito y Julio Dinamarca.