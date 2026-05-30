Boca evitó que le pasaran la escoba en La Bombonera y habrá cuarto con Quimsa

Boca evitó que Quimsa le pasara la escoba en la Bombonerita, lo venció 99 a 92 y habrá cuarto partido este domingo (a las 20.05), por las semifinales de la Liga Nacional.

En un juego que el local lo salió a jugar con dientes apretados (clavó un 12-0 de movida), tuvieron que irse antes de tiempo el entrenador Lucas Victoriano, de Quimsa, y el estadounidense Mike Smith, de Boca.

Francisco Cáffaro fue una de las principales figuras del xeneize, terminando con 17 puntos y 8 rebotes.

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El bahiense Lucas Faggiano anotó 11 puntos (1-4 en triples y 4-7 en dobles), más 3 recuperos, 2 asistencias y 2 rebotes, en 25m27.

En tanto, en los santiagueños, tuvo importante protagonismo Fausto Ruesga, aprovechando los 13m35 que estuvo en cancha: 16 puntos (1-2 en triples, 4-6 en dobles y 5-7 en libres), más 3 rebotes y 2 asistencias.

El estadounidense Brandon Robinson fue el principal goleador, con 20 puntos.

Uno de los árbitros fue el bahiense Emanuel Sánchez, quien compartió terna con Fabricio Vito y Julio Dinamarca.