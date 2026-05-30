El gesto de un juvenil de Argentinos para evitar un malentendido por racismo en Colombia

Un juvenil de Argentinos Juniors protagonizó un particular momento en la previa de un partido de la Copa Imposible Sub-17, que se disputa en Colombia, al advertirle a los árbitros y rivales que dos compañeros eran llamados por el apodo “Negro” para evitar cualquier posible denuncia o malinterpretación por racismo.

El episodio ocurrió antes del encuentro de cuartos de final entre Argentinos e Inter Palmira, cuando Luca Agüero, capitán de la Sexta División del club de La Paternal, tomó la palabra durante el saludo inicial y explicó la situación.

“Tenemos un compañero, el cinco, y a uno que está en el banco, a quienes les decimos Negro. Lo quiero avisar así no se malinterpreta nada”, expresó el juvenil ante la jueza del partido y los futbolistas rivales.

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La aclaración fue bien recibida, aunque desde el equipo colombiano y el cuerpo arbitral marcaron la necesidad de manejarse con cuidado. La árbitra Diana Gómez pidió tener “mucho cuidado con el respeto”, en un contexto en el que las acusaciones por discriminación en el fútbol sudamericano tienen cada vez mayor visibilidad.

Desde Argentinos Juniors valoraron la actitud de Agüero y remarcaron que el gesto formó parte de la formación integral de sus divisiones inferiores. “En Argentinos, formar jugadores también es formar personas”, destacaron desde la institución.

Luego de la situación, el equipo juvenil del “Bicho” venció 1-0 a Inter Palmira, con un gol olímpico de Lisandro Zacaría, y avanzó a las semifinales del certamen, donde deberá enfrentar a Fluminense. (NA).