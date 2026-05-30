Dos victorias y clasificación a semifinales para Los Pumas 7s en Valladolid

Una de las claves, el control de la pelota ante el contacto rival: Martiniano Arrieta aguarda el apoyo de Santiago Álvarez Fourcade para seguir avanzando. Foto: prensa UAR/Gaspa Fotos.

Con la participación del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, el seleccionado argentino de rugby seven se clasificó este sábado a semifinales del Seven de Valladolid, segunda etapa de las tres que componen la fase final del circuito internacional.

Los Pumas 7s vencieron a Francia por 21-19, en un encuentro jugado en el estadio José Zorrilla, partido que les dio la llave hacia la siguiente instancia de cruces. Previamente los dirigidos por Santiago Gómez Cora le habían ganado a Nueva Zelanda 24-0.

Recordamos que el campeón del Championship será el equipo que mayor cantidad de puntos consiga en las posiciones finales, sumando Hong Kong, Valladolid y Bordeaux (5 al 7 de junio). Hasta el momento Argentina se ubica 2º con 18 puntos, detrás de Sudáfrica (20).

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Justamente el combinado sudafricano será el rival en semifinales, partido que se jugará este domingo a las 6.06 (hora de nuestro país). En la otra llave semifinal se medirán previamente Fiji-Australia, a las 5.44.

En el duelo que abrió esta mañana la jornada competitiva para Los Pumas 7s versus los neocelandeses, los tries fueron de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro. Las conversiones fueron de Santiago Vera Feld.

Luego ante Francia los tries llegaron vía Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santino Zangara, con tres conversiones de Vera Feld.

En la rama femenina Las Yaguaretés jugarán mañana partido por posicionamiento por el 11º lugar (rival a confirmar, a las 6.31), luego caer hoy en la semifinal hacia el 9º lugar ante Sudáfrica por 19-17. Previamente se les escapó el partido contra Brasil por muy poco (14-7), en la última fecha de la fase de grupos.