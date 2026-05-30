Ganó en Tucumán: Sociedad Sportiva coronó su gran momento con triunfo ante Huirapuca por 23-17

Francisco Cantalejos, capitán de Sportiva y héroe en la tarde tucumana con el try de la victoria. Foto: Archivo La Nueva.

(Noticia en desarrollo)

Con un try en la última jugada Sociedad Sportiva se llevó una victoria histórica desde suelo tucumano en rugby, al ganarle en la última jugada a Huirapuca por 23 a 17, por la segunda fecha del Torneo del Interior B.

El encuentro se jugó en la ciudad de Concepción, por la zona 7, y dejó al representante bahiense como único líder del grupo con dos triunfos, ya que en el otro encuentro Los Tordos -llegó a la fecha de hoy como único puntero- cayó en su visita a Liceo por 20-16, en duelo de equipos mendocinos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, fue el decimotercer partido ganado en forma consecutiva, lo cual también constituye una racha histórica para Sociedad Sportiva.

El try de la victoria Paloma llegó en una última jugada por try del segunda línea Francisco Cantalejos, luego de un kick del apertura Mateo Köhler a cargar. Pareció que la agarraba de aire el defensor tucumano, pero Cantalejos parece desestabilizarlo en el aire pero con la fortuna que la pelota fue hacia atrás y le cayó justo para apoyar el try.

El árbitro Maximiliano Busaniche (Formosa), como fue su estilo a lo largo de todo el partido, fue a consultar al juez de touch (local). A pesar del reclamo de jugadores tucumanos, convalidó el try, que luego fue convertido por Mateo Köhler para poner cifras definitivas.

Esta fue la jugada decisiva, un recorte en la emisión del programa tucumano "Deporte y Protagonistas":

El triunfo del Blanco fue con tries de Patricio Cantalejos (6m.), Pedro Zorzano (25m.) y el último de Francisco Cantalejos (80m.).

En la etapa inicial hubo un penal convertido por Tomás Bermúdez, mientras que en el complemento sumó otros 3 Rafael Larrañaga Astibia y la conversión del último try de Mateo Köhler.

Recibieron tarjeta amarilla en la visita Tomás Bermúdez (34m.), Federico Stein (38m.) y Luca Loiacono (76m.).

Sociedad Sportiva quedó en buena posición de cara a los cuartos de final y en la tercera y última de la fase de grupos, visitará a Los Tordos (Mendoza) el sábado 27 de junio.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 9; 2º) Los Tordos, 6; 3º) Liceo, 5 y 4º) Huirapuca, 2.

Dominó desde el inicio

Sociedad Sportiva fue ante Huirapuca el equipo que dominó en gran parte del encuentro, con un primer tiempo muy sólido en defensa y en los scrums, al punto que tras los primeros 25 minutos el elenco local se mostró desconcertado ante la movilidad y dureza en el contacto del bahiense.

El Blanco se puso 3-0 al minuto con penal convertido por Tomás Bermúdez, aunque poco después Huirapuca pasó al frente con la fórmula infalible de line y maul,