Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido de casi seis horas y avanzó a octavos de final

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce y se metió en los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que viene de ganarle al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se impuso ante Landaluce por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), luego de cinco horas y 58 minutos de juego.

El encuentro fue extremadamente parejo en todo momento, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados.

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Pese a todas las adversidades que atravesó a lo largo del encuentro, Cerúndolo pudo mantener mejor el pulso en el súper tie-break del quinto set para terminar quedándose con el triunfo y la clasificación a los octavos de final de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini.

Luego del triunfo, Cerúndolo confesó que “no puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería”.

Derrotas de Francisco Cerúndolo y Comesaña

Más temprano había salido a la cancha su hermano Francisco Cerúndolo (25º), quien sufrió una sorpresiva derrota ante el estadounidense Zachary Svajda.

Svajda, quien ocupa el puesto número 85 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la consistencia con la que jugó en todo momento.

El argentino, por su parte, se mostró molesto y muy incómodo en todo momento. Incluso echó del box a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, en pleno partido.

Pese a la recuperación de Cerúndolo en el tercer y cuarto set, en el parcial definitivo volvieron los errores no forzados del argentino, mientras que Svajda aprovechó la oportunidad de su vida para quedarse con la victoria y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam.

Gracias a este gran actuación en el Grand Slam parisino, Svajda se aseguró el ingreso al top 60 del ranking ATP e incluso podría seguir ascendiendo. Su próximo oponente será el italiano Flavio Cobolli (10º), que más temprano derrotó sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.

Cerúndolo, por su parte, desaprovechó una oportunidad inmejorable en un torneo donde quedaron eliminados todos los candidatos en su parte del cuadro.

Luego fue el turno de Comesaña, quien cayó en un parejísimo encuentro ante Berrettini, que tuvo que batallar durante 5 horas y 13 minutos para llevarse la victoria.

Berrettini, que quiere volver a dar pelea en los torneos de Gran Slam, se impuso por 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-5(13), en un verdadero enfrentamiento para el infarto en el que levantó dos puntos de partido.

Pese a esta dura derrota, Comesaña pudo dejar atrás las muy malas semanas que venía arrastrando y demostró que volvió a su mejor nivel. (NA).