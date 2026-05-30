Lo detienen por conducir de manera imprudente y dio positivo por cocaína

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en horas de la tarde a un hombre que iba realizando maniobras temerarias en una camioneta. Al ser detenido, se le incautó cocaína y dio positivo en el drager test para dicha sustancia.

El hombre fue identificado como Javier David Marín de 33 años de edad, quien iba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok de color gris. El personal policial lo detuvo por realizar maniobras imprudentes y al realizarse la requisa del vehículo se encontraron dos bochas de cocaína con un peso total de tres gramos. Al realizarle el test, éste dio positivo.

Se secuestraron el vehículo, se incautó a droga y el conductor fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ingeniero White. Interviene UFIJ 19 y Juzgado Municipal de Faltas ambos DJBB.