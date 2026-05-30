Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 31 de mayo

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 31 de mayo una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo con niebla. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste rotando al Sudeste. La visibilidad será regular por niebla a buena.

Por la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso y húmedo. Descenso de temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Sudeste en aumento a moderado. Temperatura 10/14.-

ZONA VENTANIA: Frío, nuboso y húmedo. Descenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 7/13.-

GUAMINI: Frío y húmedo con niebla a fresco con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste y Este. Temperatura 8/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Sudeste. Temperatura 8/12.-

NEUQUEN: Frío con nubosidad variable a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Sudeste. Temperatura 7/15.-