La mamá de Agostina está internada: "Todavía no sabe que su hija está muerta", dijo el abogado

El abogado de la mamá de Agostina Vega, Carlos Nayi, sostuvo que "había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles".

Asimismo, ante la consulta del periodista Nelson Castro al aire de TN, el abogado confirmó que Melisa, la mamá de Agostina, "todavía no sabe que su hija está muerta".

Antes de que se encontrara el cuerpo de la chica, Melisa Heredia quedó internada por un cuadro de deshidratación grave en una unidad de terapia intensiva en el Hospital San Roque de la Ciudad de Córdoba.

En paralelo, el abogado aseguró: "Ahora la fiscalía tiene un nuevo desafío que es determinar todas las responsabilidades. Materialmente es imposible que una sola persona (el único imputado, Claudio Barrelier) haya llevado adelante semejante actividad criminal, sin contar con una logística, poder económico y la intervención de distintas personas". (TN)