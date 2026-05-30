Susto tras la descompensación de Zelarayán en pleno partido: "Fue una hipoglucemia", dijo

El volante de Belgrano de Córdoba, Lucas Zelarayán, generó preocupación este sábado al descompensarse durante el partido ante Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo, cuando el “Chino”, que había ingresado desde el banco de suplentes, comenzó a mostrar signos de desorientación dentro del campo de juego.

De inmediato, sus compañeros y rivales pidieron asistencia médica, mientras una ambulancia ingresó a la cancha para atender al futbolista.

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Tras varios minutos de tensión, Zelarayán logró ponerse de pie y se retiró caminando hacia el vestuario, acompañado por el entrenador Ricardo Zielinski, en medio de los aplausos de los presentes. En su lugar ingresó Julián Mavilla para completar el encuentro.

"Fue una hipoglucemia, tenía la glucosa muy baja", explicó el propio jugador, mientras dejaba el estadio.

El jugador sufrió una desorientación temporal y que se encontraba en buen estado de salud. De todos modos, será evaluado en profundidad para determinar qué provocó el episodio y seguir su evolución en las próximas horas.

El susto se produjo en el marco del triunfo del “Pirata” ante Gimnasia de Jujuy: el partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y Belgrano se impuso 4-2 en la definición por penales para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.