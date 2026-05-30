"Hemos encontrado restos humanos que, en un 98% de probabilidad, son de Agostina", dijo el fiscal

Tras una semana de búsqueda, encontraron el cuerpo que sería de Agostina Vega en un descampado de Córdoba. La chica de 14 años estaba desaparecida desde el sábado 23 de mayo a la noche. En el lugar del hallazgo había estado Claudio Barrelier, el único detenido por el caso.

"Hemos encontrado restos humanos que, en un 98% de probabilidad, son de Agostina. No confirmo la identidad hasta que se den todas las pruebas forenses", dijo -en conferencia de prensa- el fiscal, Raúl Garzón. "Estamos ante un homicidio", agregó.

Por otra parte, Garzón mencionó que "los restos se encontraron en un descampado extensísimo, ahí en Ampliación Ferreyra. Se llegó al lugar ese tras un minucioso estudio y reconstrucción de recorridos, de relevo de cámaras. Estos investigadores lograron hacerlo con registros de cámaras, de geolocalización de los teléfonos... parece un trabajo rápido, rapidísimo".

"La escena del crimen sería la casa en la que se vio entrar a Agostina. Nunca salió luego del sábado a la noche, aunque sí el imputado (Barrelier)", agregó el fiscal.

Por otra parte, el agente del Ministerio Público sostuvo que "la data de muerte habría sido en las primeras horas después de su desaparición.

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El funcionario judicial aportó pormenores del desenlace de la menor: "Si bien es un dato científico a confirmar por la investigación, pero todo conduciría a que fue entre las 22 del sábado y las 2 del domingo, por lo que es anterior a la radicación de la denuncia por desaparición".

"El móvil está aún por esclarecerse", aclaró Garzón. Además, señaló que "todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada, y tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación".

Además, el fiscal Garzón indicó que "por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación". (Con información de Clarín)

