Caso Agostina: renunció el abogado de Barrelier

El abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció este sábado a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición y muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en la capital cordobesa.

La dimisión del letrado fue confirmada por distintas fuentes judiciales y por el propio defensor, quien justificó su decisión en “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”.

La renuncia se produjo en un momento clave de la investigación, luego de que el propio Barrelier modificara su versión de los hechos durante su última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Fuentes del caso indicaron que ese cambio en el relato del imputado provocó un quiebre en la relación con su abogado, quien decidió apartarse de la causa.

Barrelier, de 33 años y empleado municipal, está imputado por privación ilegítima de la libertad y es considerado el principal sospechoso por haber sido la última persona que tuvo contacto con la menor antes de su desaparición.

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La renuncia del abogado se conoció pocas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

Cambios en la declaración y nuevas sospechas

Durante el avance de la investigación, el detenido incurrió en contradicciones y terminó reconociendo que había mentido en su primera declaración, lo que generó nuevos focos de sospecha en su contra.

Entre otros elementos, las cámaras de seguridad lo ubican junto a la adolescente el día en que desapareció, incluyendo el momento en que la menor ingresó a su domicilio, situación que el propio sospechoso había negado inicialmente.

Además, fuentes del caso indicaron que Barrelier admitió haber estado en el descampado donde finalmente se produjo el hallazgo, un dato que refuerza las hipótesis de la fiscalía.

La causa también incorporó testimonios de vecinos, registros de telefonía y el relato de un remisero que trasladó a la adolescente hasta el punto de encuentro con el imputado, considerado un testigo clave para reconstruir la secuencia de los hechos. (N/A)