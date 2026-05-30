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Siderúrgicas siguen cuestionando el comercio desleal de China y los impuestos distorsivos

La Cámara del Acero difundió su informe de abril.

Foto N/A

Con un total de 375,600 toneladas, la producción de acero crudo tuvo una caída del 3% en abril respecto al mes de marzo último y un
incremento del 18,4% comparado con el mismo mes del 2025.

Por su parte, la producción de laminados (planos y no planos) fue de 255.500 toneladas, manteniéndose sin diferencias respecto de abril último y una caída del 23,2% interanual.

La producción total de acero laminado de los primeros cuatro meses del 2026 fue de 9.7% mayor que el primer cuatrimestre del 2025.__IP__

Las siderúrgicas advirtieron que a la demanda interna debilitada, se suma la presión de las importaciones, particularmente de China, en condiciones de comercio
desleal, que afectan fuertemente a la cadena de valor metalmecánica.

"Mientras tanto, la Argentina mantiene un esquema impositivo distorsivo en los tres niveles, nación (Débitos y Créditos Bancarios), provincias (Ingresos Brutos) y municipios (tasas), que desalienta la agregación de valor local", se quejaron.

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