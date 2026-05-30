Inflación: confirman una nueva desaceleración para mayo, aunque sigue quedando por encima del 2%

Las principales estimaciones de las consultoras privadas confirman una nueva desaceleración en el índice de inflación de mayo, aunque sigue quedando ubicada por encima del 2%, mostrando la presión que continúan ejerciendo ciertos rubros clave con un impacto directo en el bolsillo.

Las proyecciones confirman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oscilará entre un 2,2% y 2,5%. De ser así, sería el segundo mes consecutivo en donde el Gobierno logra bajar la inflación tras haber registrado el valor más alto del año en marzo (3,4%).

El resultado más optimista vino de la Fundación Libertad y Progreso: "Hacia el cuarto jueves de mayo (sin incluir los últimos días del mes), nuestra proyección para el IPC Nacional se ubica en 2,1%. El rubro de mayor incidencia es Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aceleró respecto a marzo y corrió al 3,4% mensual, aportando 0,8 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general", explicó el economista Julian Neufeld.

EcoGo estima que el IPC del quinto mes fue de 2,2% al igual que C&T Asesores Económicos, que hasta el momento registran una variación similar a la primera. En la misma línea queda LCG, en donde explican que los componentes estacionales y regulados tuvieron menor presión en el índice general.

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Un poco más alto la ubica Equilibra, con el 2,3%, donde el principal impulso provino de los precios estacionales (3,6%). "Aunque la suba mensual de precios descendería 0,3 p.p. respecto del registro de abril, la medición interanual treparía a 33,4%, es decir, un punto.por encima del dato de abril", precisó Lorenzo Sigaut Gravina.

El dato más alto lo registró Analytica, la cual ascendió al 2,5% para mayo. "Alimentos y bebidas muestra una aceleración en las últimas semanas, alcanzando un 2,5% en el promedio de cuatro semanas. Se observaron aumentos marcados en verdulería, lo que podría implicar que los precios estacionales no contribuyan de manera tan favorable como ocurrió en abril", sostuvo Rosario Vidaurreta, economista de la consultora.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) pronosticó una inflación del 2,3%. En paralelo se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que el IPC del quinto mes será menor al de abril.

Al dar el discurso de apertura en el Latin American Forum, el funcionario señaló que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”.

“No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, dijó durante su exposición.

El dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se conocerá el jueves 11 junio, mientras que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires -que suele funcionar como un adelanto del IPC general- se difundirá el lunes 8 del mismo mes. (N/A)