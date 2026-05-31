La LBB Bronce define las siete posiciones restantes, incluido el Nº1, y los cruces

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Las siete posiciones que restan definirse -de 12- y las llaves de reclasificación quedarán confirmadas esta noche, cuando se dispute, desde las 20, la undécima y última fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Los partidos serán Bahiense del Norte B-Los Andes, Barracas-Whitense, Bella Vista-Sportivo Bahiense B, Pellegrini-Fortín Club (Pedro Luro), Sporting-Velocidad B y Caza y Pesca Huracán Médanos-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

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Ya están los cuatro clasificados directos a cuartos, restando definir la posición de los tres primeros: Bahiense B, Barracas y Pellegrini. El cuarto ya es Sportivo B.

En tanto, también restan los nombres que ocuparán los puestos del 5º al 8º. Los que ya tienen su posición confirmada son los cuatro últimos: Bella Vista (9º), Velocidad (10º), Fútbol y Tenis (11º) y Fortín (12º).

Del 1º al 4º descansarán esperando en cuartos y el miércoles comenzarán los juegos eliminatorios entre (5º)-Fortín (12º), (6º)-Fútbol y Tenis (11º), (7º)-Velocidad (10º) y (8º)-Bella Vista (9º).

Bahiense B-Los Andes

Bahiense si gana se asegura el Nº1 y si pierde necesita una derrota de Barracas y Pellegrini.

Los Andes, por su parte, tiene ventaja con Whitense y desventaja con Caza y Pesca y Sporting.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.

Novedades: Bahiense, sin Marcos Fernández (edema óseo en una pantorrilla) y Julián Reta (viaje). Está en duda Federico Sureda (contractura). En Los Andes no juega Alfredo Cortina (lesionado) y, tal vez, Franco Herrera.

Barracas-Whitense

Barracas tiene desventaja con Bahiense y ventaja con Pellegrini.

Whitense, por su parte, perdió con Caza y Pesca y Los Andes, mientras que venció a Sporting.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: el local estarán ausentes los lesionados Martín Quevedo y Agustín Astradas; también Santiago Soriano, quien se fue a Rosario a hacer la residencia y regresará a mitad del segundo tramo. Y la visita terminará de recuperar a Carlos Nador, Franco Pentenero y Ariel Ocampos.

Bella Vista-Sportivo B

Bella Vista ya es 9º y Sportivo, 4º.

Cancha: Bella Vista.

Árbitros: Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: en el verde no juega Blas Ruesga, quien viajó a ver las semifinales de la Liga Nacional (su hermano Fausto juega en Quimsa, que hoy enfrenta a Boca). Y están a la espera de la habilitación de Ramiro Lipinsky (jugador libre).

En el tricolor están ausentes Luciano Temporelli (hombro), Baltasar Wais (hombro), Mateo Rosso (pubalgia), Santiago Simón (rodilla) y Julián Gutt (tendón).

Pellegrini-Fortín Club

Pellegrini tiene desventaja con Bahiense y Barracas, mientras que le ganó a Sportivo B. Fortín, por su parte, ya es 12º.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el local no juegan Gastón Chaves (tratamiento en su rodilla) y tampoco Bautista Fraysinnet (etapa final de pubalgia, ya empezó a entrenar).

En la visita no están Benjamín Rodríguez (motivos familiares), Jesús Ruiz (tobillo) y Javier Aispuro, con una contractura, definirá hoy mismo.

Sporting-Velocidad B

Sporting le ganó a Los Andes y cedió con Caza y Pesca y Whitense. Velocidad B ya es 10º.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Ariel Mallimaci y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: el rojinero tiene plantel completo y en el azulgrana continúan afuera Bautista Schultz y Nahuel Ocampos (ambos por esguince), Santiago Hiebaum (pubalgia) y Franco Mastandrea (motivos laborales).

Caza y Pesca-Fútbol y Tenis

Caza y Pesca ganando será 5º, mientras que Fútbol y Tenis no saldrá del 11º puesto.

Cancha: Caza y Pesca Huracán Médanos.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Yamila Nicoletta.

Novedades: en el local Juan Cruz Redivo hoy cumple la segunda de las tres fechas de suspensión, Nicolás Sánchez empezó a mover con el objetivo de poder volver para el primer partido de playoffs, y hoy retorna Agustín Solomon, ausente el último partido (de viaje). En la visita no hay ausentes.

Cómo seguirá

Los equipos arrastrarán para el segundo tramo el 50% de los puntos sumados hasta hoy.

En este primer tramo, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

En el segundo tramo, los 6 primeros clasificarán a cuartos. Del 7º al 10º jugarán play-in y 11° y el 12° finalizan su participación.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

Posiciones

1º) Bahiense B, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

2º) Barracas, (8-2) 18 (9)

3º) Pellegrini, (8-2) 18 (9)

4º) Sportivo B, (7-3) 17 (8,5)

5º) Caza y Pesca, (6-4) 16 (8)

6º) Los Andes, (6-4) 16 (8)

7º) Whitense, (6-4) 16 (8)

8º) Sporting, (5-5) 15 (7,5)

9º) Bella Vista, (3-7) 13 (6,5)

10º) Velocidad B, (2-8) 12 (6)

11º) Fútbol y Tenis, (1-9) 11 (5,5)

12º) Fortín Club, (0-10) 10 (5)