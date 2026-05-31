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Apertura liguista: se juegan 6 partidos con Dublin-Sansinena como gran atractivo

Desde las 15, se disputarán tres cotejos de la B y tres de la A.

Con seis cotejos, varios muy interesantes, continuará esta tarde la 10ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

Desde las 15, se jugarán tres partidos en el Promocional y tres en la A.

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En la B, sobresale el choque que protagonizarán Dublin y Sansinena en cancha de Comercial, con arbitraje de Pablo Zaragoza.

Otro cotejo trascendente será el que protagonizarán Rosario-Tiro Federal en Punta Alta.

Fernando Sepúlveda será el encargado de impartir justicia.

Finalmente, Pacífíco de Cabildo --con el debut de Gabriel Ginder como DT-- recibirá a Pacífico de Bahía Blanca

Ariel Banegas será el juez.

Ayer, Comercial superó a Olimpo 2 a 1 y es el único puntero.

*La tabla

-Posiciones: 1º) Comercial, 18 puntos; 2) Dublin, 15; 3º) Rosario y Sansinena, 14; 5º) Olimpo, 14; 6º) Tiro Federal, 12; 7º) Pacífico (BB), 6 y 8º) Pacífico (C), 4.

En la elite

La 10ª jornada de la "A" comenzará hoy.

Los cotejos serán: La Armonía-Liniers (dirigirá Julián Horticolou), San Francisco-Sporting (Marcos Gómez) y Bella Vista-Libertad (Lucas De Dios).

Mientras que el lunes, el puntero Huracán recibirá a Villa Mitre en cancha de San Francisco, también a las 15, y con arbitraje de Leonardo Villamil.

*La tabla

-Posiciones: 1º) Huracán, 20 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Villa Mitre, 13; 4º) Liniers y Bella Vista, 12; 6º) La Armonía, 10; 7º) Sporting, 9 y 8º) San Francisco, 6.

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