Murió la actriz y vedette Dorita Burgos, a los 90 años

El teatro argentino amaneció de luto este domingo. En las primeras horas de la mañana, se conoció la noticia de la muerte de la actriz y vedette Dorita Burgos, a los 90 años. Su fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado emitido por la Asociación Argentina de Actores (AAA).

"Con profundo pesar despedimos a la actriz y vedette Dorita Burgos, histórica figura del teatro de revista, el cine y la televisión argentina. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y seres queridos", posteó la entidad en su cuenta de X.

Más adelante, la asociación destacó en el texto la extensa trayectoria de Burgos como actriz, vedette, bailarina y cantante.

"Fue una de las figuras representativas del teatro de revista durante la década del ´60, período en el que compartió escenario con reconocidas vedettes (y actrices) como Nélida Roca, Juanita Martínez, Norma y Mimí Pons, Ethel Rojo, Thelma del Río, Susana Brunetti y Maruja Montes. Además de su reconocida labor como vedette, Dorita Burgos se destacó por sus sólidas condiciones actorales, desarrollando una extensa trayectoria en la comedia", recordaron.

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En el comunicado no se especificaron cuáles fueron las causas de la muerte de la actriz.

Una vida dedicada al arte

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1935, el nombre real de Burgos era Dora Pietrantueno. Por fuera de su carrera en el teatro de revista, integró el elenco de gran cantidad de comedias.

En estas obras, que brillaron en los teatros Maipo, El Nacional, Tabarís y Cómico, compartió escenario con figuras de la talla de Pepe Arias, Niní Marshall, Tato Bores, Mirtha Legrand, Alfredo Barbieri, Pedro Quartucci, Adolfo Stray, Egle Martin y Juan Carlos Mareco.

"Entre los espectáculos teatrales de los que formó parte se encuentran Ni Militar, ni Marino… El Presidente Argentino, Nerón cumple, Hay que cambiar los botones…!, Calma… Calma… Cada Cual Tendrá Su… Impala, Lo que no se ve en TV, se ve en el Maipo, ¡Chorros de petróleo!, Volverán las oscuras golondrinas, Buenos Aires de seda y percal, Escándalo en Mar del Plata, Vos que lo tenés, cuidalo, Los coristas rebeldes, Ritmo, turismo y nudismo, Arriba las polleras, Mujeres 100%, La revista del tango y La virgencita de madera", recordó hoy la AAA.

Durante las décadas de mayor esplendor del teatro de revista, Dorita Burgos logró construir una identidad propia dentro de un género dominado por grandes figuras femeninas. Su presencia escénica, combinada con sus aptitudes para el baile, el canto y la actuación, la convirtieron en una artista versátil, capaz de destacarse tanto en cuadros musicales como en sketches humorísticos. Esa capacidad le permitió mantenerse vigente durante años en una cartelera tan competitiva como la porteña.

Su carrera también estuvo estrechamente ligada a la de Don Pelele, su primer marido, con quien formó una de las duplas más reconocidas del espectáculo popular de mediados del siglo XX.

Juntos recorrieron escenarios de todo el país y participaron en numerosas producciones teatrales y televisivas, consolidando un vínculo artístico que trascendió generaciones. Aunque su nombre quedó asociado principalmente al universo revisteril, Burgos desarrolló una trayectoria que abarcó distintos formatos y medios, dejando una huella en una época dorada del entretenimiento argentino y siendo recordada por colegas y espectadores como una de las representantes más emblemáticas de aquel circuito.

En la pantalla grande, agregó el comunicado, participó en Villa Cariño, Villa Cariño está que arde, El veraneo de los Campanelli, El picnic de los Campanelli y Los caballeros de la cama redonda.

En televisión integró los elencos de Viendo a Biondi, La tuerca, El Show de Pinocho, Ciclo de Myriam de Urquijo, Las travesuras de Don Pelele, Las cosas de los Campanelli, Beto Rockefeller, Revista de revistas, El Sangarropo, El tango del millón y Los Campanelli. (con información de Clarín)