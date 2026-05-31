Crimen de Agostina: piden agravar la imputación y apuntan a posibles nuevas responsabilidades

La confirmación de que Agostina, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, fue víctima de un femicidio seguido de abuso sexual profundizó el dolor de su familia y abrió una nueva etapa en la investigación judicial. Mientras el único detenido, Claudio Barrelier, permanece acusado por el hecho, la querella reclama una recalificación de los delitos y no descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades a medida que avance la causa.

El abogado Gino Torreani, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, sostuvo que la familia atraviesa un momento de profundo sufrimiento y anticipó que en las próximas horas la fiscalía deberá modificar la imputación original.

“Estamos acompañando con un profundo dolor a la familia y, sobre todo, a Gabriel, que está sumergido en un dolor incalculable e inimaginable. La pérdida de su hija bajo estas circunstancias es muy triste y muy dolorosa”, expresó.

El letrado recordó que inicialmente Barrelier había sido imputado por privación ilegítima de la libertad, aunque consideró que esa calificación ya no se corresponde con la gravedad de los hechos. “Estamos a la espera de la recalificación porque esa carátula ya tiene que ser modificada y en eso va a trabajar el fiscal en las próximas horas”, afirmó.

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Respecto de la situación procesal del acusado, Torreani aseguró que existen elementos contundentes que comprometen al detenido. “Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado a Barrelier y que demuestran que fue el autor del hecho”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la investigación todavía debe determinar si hubo otras personas involucradas. “Si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier, se va a trabajar en eso conforme avance la investigación”, indicó.

Respecto de la actuación de los organismos encargados de la búsqueda, el abogado defendió el trabajo realizado durante los días en que Agostina permaneció desaparecida. Según explicó, tanto la fiscalía como el Ministerio de Seguridad activaron todos los recursos disponibles desde el inicio.

“Sabemos que desde el minuto cero se puso en marcha todo el aparato estatal para averiguar el paradero de Agostina. Se hizo mucho trabajo silencioso y dentro de los límites que establece un Estado de Derecho”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que el propio padre de la adolescente participó activamente de los procedimientos y allanamientos. “Nuestro representado estuvo desde adentro, participó en cada acto de investigación, en los rastrillajes y en los allanamientos. Por eso conoce cómo fue el trabajo realizado y está conforme”, explicó.

Uno de los aspectos que podría cobrar relevancia en las próximas etapas de la causa es el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina. Respecto de las declaraciones previas del padre de la víctima, quien había sostenido que la mujer debía dar explicaciones, Torreani señaló que esa afirmación estaría relacionada con la cercanía existente entre ambos.

“Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad”, sostuvo.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existen precisiones sobre una eventual imputación contra la madre de la adolescente. “No nos consta que esté imputada. Tampoco sabemos si fue admitida como querellante o si esa participación fue rechazada. Eso se conocerá con el avance de la investigación”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que existan más implicados, el abogado evitó adelantar conclusiones. “Por el momento no lo sabemos. Hay que determinar si hubo más partícipes y cuál fue su grado de participación en caso de que existieran”, explicó.

Aun así, remarcó que para la familia el principal responsable ya está identificado. “Desde el primer momento hicimos hincapié en que el principal responsable de esto es Claudio Barrelier”, señaló.

“Todo indicaría que es el asesino y que le corresponde una pena ejemplar para llevarle al menos algo de tranquilidad a la familia”, sostuvo.

Mientras la investigación avanza para reconstruir las circunstancias exactas del femicidio, la causa mantiene en vilo a la opinión pública y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de prevención, búsqueda y protección de menores en Argentina, en un caso que conmociona a Córdoba y al país entero.