Canal Maldonado: un paso más para la colocación del nuevo puente metálico

Las maquinarias ya trabajan en la zona que se colocará el puente metálico. Fotos: Rodrigo García-LaNueva.

Luego de una convocatoria fallida –no hubo empresas interesadas--, la municipalidad licitó por segunda vez la construcción de las bases de apoyo para el puente metálico de carácter provisorio, que ya se está construyendo y que se planea colocar sobre el canal Maldonado a la altura de calle Líbano.

“Esta obra es muy importante para la conectividad del barrio propiamente dicho, pero también para un amplio sector de la ciudad que requiere cruzar el Canal asiduamente”, señaló el licenciado Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de la comuna.

Este trabajo en sí fue licitado por primera vez en enero, con un presupuesto oficial de 120,7 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días y tareas que incluían, además de las bases, los empalmes del puente con las calles de acceso y el mejoramiento del sector aledaño.

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En esta nueva convocatoria —que tuvo apertura el pasado 26 de mayo— el presupuesto oficial se ajustó a $ 288.095.543, debiendo la empresa adjudicataria realizar además el diseño y cálculo de los apoyos.

En esta ocasión hubo dos ofertas. La primera correspondió a Coince Bahía SA, que cotizó los trabajos en $ 324.305.376, un 12,57% sobre la estimación del municipio. La segunda fue presentada por Geomac SA, que ofertó $ 345.325.128, excediendo en un 19,86% el valor oficial.

El trabajo incluye las bases propiamente dichas, la mejora mediante relleno y compactación con tosca de las calles adyacentes y las protecciones a las interferencias existentes, entre ellas, un colector cloacal.

También se deberán demoler y reconstruir losas dañadas, recomponer taludes y reconstruir un sumidero. Los terraplenes de acceso llevarán una carpeta asfáltica de seis centímetros de espesor y se colocará cartelería indicando los pesos admisibles y el sentido de circulación.

“Hay tareas que se deben realizar en las márgenes del canal, en la calle Líbano, sobre lo que es La Plata y Buenos Aires. Tienen distinta complejidad, porque se debe hacer un resguardo de un colector cloacal que pasa por el lugar y después construir las bases de hormigón para posicionar un puente que está en el orden de las 40 toneladas de peso y que deben soportar también el tránsito. Todo eso amerita un resguardo de esa infraestructura”, explicó Trankels.

El puente, aprobado

Cabe recordar que el Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a la adquisición del puente metálico a colocar en calle Líbano, sobre el canal Maldonado, luego de hacerse presentado un único oferente en la licitación.

“Son dos licitaciones distintas porque son dos trabajos distintos y paralelos. Una fue para poder adquirir el puente metálico, que en estos momentos la empresa ganadora ya está construyendo en sus talleres, y ésta más reciente es para construir las bases donde ese puente debe apoyarse”, señaló el funcionario municipal.

La construcción del muelle metálico tenía un presupuesto oficial de $ 275 millones, cotizando la firma Vialmet SRL $ 251.600 M, un 1,4% por debajo de esa estimación.

De modo que la obra completa a realizar en calle Líbano, sumando bases, adecuaciones y provisión de la estructura, demandará una inversión de $ 616.925.000, los cuales serán aportados por el municipio.

El puente consta de una estructura prefabricada que se colocará sobre el canal mediante el uso de máquinas adecuadas y estará operativo hasta tanto se construya el puente definitivo. Cuando eso ocurra será retirado y eventualmente utilizado en otro sitio.

“Llegado el caso, cuando se cristalice el proyecto del Nuevo Canal Maldonado, este puente podrá ser utilizado en otro lugar, porque es metálico y desmontable. Eso seguramente se analizará cuando se termine el puente de la calle Don Bosco, que es el definitivo y en el que se comenzó la construcción de la base de la nueva estructura. Se trata de pilotes fundados a más de 14 metros de profundidad que sostienen el hormigón de armado del que se construirá en reemplazo del derrumbado por la inundación”, amplió Trankels.

Sobre Don Bosco ya se están construyendo las bases de otro puente.

La estructura tiene una concepción distinta a los denominados puentes Bailey colocados por el Ejército, los cuales si bien están resueltos también con una estructura metálica prefabricada y portátil, están pensados para usos militares provisorios y requieren un mantenimiento continuo.

El puente será de acero corten, un material resistente a la intemperie, que evita la corrosión y resulta adecuado para estructuras que deben soportar cargas importantes. Se trata de un material de color anaranjado, resultado de la aleación del acero con cobre y cromo.

Tendrá un ancho de 8,75 metros y un largo de 24, con dos carriles de circulación, veredas peatonales y barandas.

La estructura --del tipo A-30, modelo reconocido por Vialidad Nacional--, tendrá una capacidad de carga de 40 toneladas. La obra tiene un plazo de entrega de 30 días e incluye la construcción, ensamble, montaje, izado y emplazamiento sobre los dos apoyos extremos.

“Creemos que la obra en su totalidad estará operativa dentro de 45-60 días, si sale todo bien y las condiciones climáticas acompañan la tarea”, cerró Trankels.