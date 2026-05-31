La gran desilusión de un súper, la idea con los edificios históricos y la carne “japonesa”

--Hola Juan, ¿cómo va todo? Me ofrecieron una promo 2x1 en el club de tejo. ¿Nos anotamos?

--Ja ja. José, ya apelás a cualquier cosa con tal de esquivar el tema fútbol. Pero no te preocupes que los esperamos con los brazos abiertos en la Sudamericana, siempre y cuando puedan pasar al poderoso O'Higgins de Chile.

--No creo que estés en posición de cargarme mucho. No te olvides que ustedes perdieron con Belgrano.

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--Por suerte ahora viene el Mundial y todo se disipa. Ahoguemos las penas con un buen café de Tito y arranquemos con lo nuestro.

--Dale. Escuché un rumor sobre cierto movimiento respecto de un par de edificios históricos que hoy se encuentran desocupados.

--Tenés buen oído. Con el de Colón y Vicente López se busca realizar una tasación para conocer su valor actual y luego analizar una posible expropiación o bien negociar una compra directa. Hoy ese espacio es propiedad del banco Hipotecario SA, que no se opondría a ninguna de las dos posibilidades. A priori, la idea del municipio es utilizarlo como un Centro de Exposición para el bicentenario de la ciudad.

--¿Y el de la Aduana, en Colón y Estomba?

--Posiblemente a fin de año se liciten las primeras etapas para recuperar el edificio. La intención es darle un destino como Museo, Centro de Interpretación o espacio para charlas. Es casi un hecho que no volverá a funcionar como Aduana propiamente dicha.

--Vamos a algo menos grato. ¿Es real que los supermercados La Ilusión están complicados?

--Todo parece indicar que sí. Ya cerraron dos sucursales, la de Brown al 100 y la de Monte Hermoso, y me comentaron que en poco tiempo también bajaría las persianas la de Alem y Perú.

--Parece que la cosa va bastante más allá de un simple ajuste.

--Sabía que me ibas a preguntar y te traje data. La sociedad Fitterer y Santagada SA, apellidos del matrimonio que fundó esta cadena de supermercados allá por 2001, ya presentó el concurso de preventivo en el Juzgado Civil y Comercial N º6, a cargo del juez Cristian Antonio Marrón.

--Viene complicada la mano entonces.

--De hecho, hace pocos días le asignaron tres contadoras públicas en la función de síndicas para que lideren el proceso de renegociación de deudas, en el que hay más de 20 acreedores y cinco bancos implicados, con el fin de evitar la quiebra.

--Esta firma también opera la cafetería de Estomba y Rodríguez, ¿no?

--Claro. Y tiene su centro logístico en Perito Moreno 45. Por lo pronto, siguen abiertos los locales de O'higgins al 600, el de Alsina al 300 y el del Patagonia.

--¿Qué alegan para iniciar el concurso de acreedores?

--Que la infraestructura de sus locales se vieron muy afectados por los dos temporales y que en ambas ocasiones perdieron muchísima mercadería y equipamiento, ya sea por la falta de luz como por el agua, lo que le originó pérdidas superiores al millón de dólares. Y a todo eso se le sumó la caída paulatina de las ventas.

--¿Se sabe el monto del pasivo?

--No, pero sólo en lo que respecta al fiscal, derivado de la imposibilidad de afrontar los aportes y contribuciones de los empleados, la deuda asciende a casi 500 millones de pesos.

--Pasemos a algo positivo, por favor te lo pido.

–-Tengo un par. La primera es que el local de Estomba y Brasil, que desocupó hace poco un polirubro muy grande que funcionó varios años allí, ya tiene nuevo dueño.

--¿Qué ponen?

--Una lavandería y tintorería, en lo que será la cuarta sucursal de la firma en la ciudad. Pertenece a una familia muy conocida en el ambiente de las bochas y del fútbol local y que también tiene un salón de eventos en Dorrego al 400.

--¿Alguna otra del ámbito comercial?

--Viniste pretencioso hoy. Habrás notado que cerró el outlet de zapatos que estaba ubicado en el Paseo del Sol, prácticamente desde que se inauguró ese espacio.

--La verdad es que hace bastante que no voy para aquellos lados.

--Bueno, se instaló en la primera cuadra de O'Higgins, más precisamente donde funcionaba Antolina.

--Por donde si pasé hace poquito fue por la sucursal 4 de la Cooperativa Obrera, en Avellaneda al 800, y la encontré muy renovada después de la reapertura.

--A propósito de la Coope, a mediados de julio inaugurará la sucursal de Lobos, en un local en el que venía funcionando el supermercado de una cadena internacional. Este desembarco en otra ciudad bonaerense se produce en el marco del acuerdo firmado con El Hogar Obrero, que ya posibilitó abrir dos bocas de expendio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

--¿Alguna otra positiva?

--El que sigue recibiendo equipamiento de la provincia es el Hospital Interzonal Penna, en lo que significa una buena noticia en épocas de “vacas flacas” en materia sanitaria.

--Sabía que estaba próximo a entrar en funciones el nuevo resonador, que fue conectado en el área de Rayos. Hasta donde me dijeron, sólo quedaban algunos detalles para que pueda ser usado.

--Tal cual, pero también se incorporó un tomógrafo, de los 30 que adquirió la provincia para repartir entre los distintos nosocomios de la red pública. Además, se integró el sistema a la Red Bonaerense de Diagnóstico por Imágenes, que permite la interconexión entre hospitales, la realización de interconsultas a distancia y una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta.

--¡Mirá que bueno!

--Y también se está terminando de instalar un angiógrafo, que será el primero de su tipo en Bahía. Para ese equipo se está adecuando una sala y se precisan entre 20 y 30 días más de obra.

--Perdón por mi ignorancia. ¿Para qué sirve?

–-Es un equipo de rayos X de alta tecnología que permite visualizar los vasos sanguíneos en tiempo real. Mediante un catéter y un medio de contraste inyectado, genera imágenes de alta precisión en 3D. Es fundamental para diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares de forma mínimamente invasiva.

--Te cambio radicalmente de tema. ¿Qué sabés del desembarco de carnes premium a Bahía? ¿Puede ser que sea japonés?

--Estás rumbeado, pero no es tan así. Te estás refiriendo a la carne Kobe, que proviene de una raza bovina de origen japonés, pero que en realidad se produce aquí en el país. De hecho, uno de los puntos de crianza es la estancia Santo Tomás de las Sierras, en Saldungaray.

--Tan errado no estaba entonces.

--Ya hace bastantes años, un grupo de empresarios de Buenos Aires empezó a trabajar con esos animales en campos propios, libres de hormonas y proteínas, y mantuvieron las exigencias sanitarias europeas y las disposiciones del SENASA. Para que tengas idea, esos cortes premium están en cartas de restaurantes porteños de la talla de Las Lilas, Rosa Negra o La Cabaña, y en hoteles cinco estrellas como el Hyatt, Alvear, Sofitel o el Four Season.

--Saladitos deben ser.

--Baratos no son. Por ejemplo, el asado vale 75 mil pesos el kilo; la entraña alrededor de 65.000 y el ojo de bife y el bife de chorizo rondan los 160 mil. Por ahora, en la única carnicería que los vi es en la de Sarmiento al 1.100 y me dicen que ha tenido buena aceptación.

--Ya que estamos en tema, ¿me parece o bajó un poco el precio de la carne común?

--Hace unos días estuve con el “Colo de la Carne” y me comentó eso precisamente. Algunos cortes bajaron entre un 10 y un 12 por ciento. Y que se nota que la gente compra lo justo y lo necesario.

--¿Están vendiendo menos?

--No se nota tanto en la cantidad de tickets diarios, pero sí en la facturación final. La merma se ubica entre un 10 y un 15 por ciento, comparado con meses anteriores. Y me tiró un dato revelador: hasta no hace mucho tiempo atrás los kilos de asado no alcanzaban a completar un fin de semana, pero ahora la misma cantidad alcanza y hasta sobra.

--Supongo que el viernes vas a la inauguración de Mega. Vienen los directivos más importantes de la empresa y, por ende, habrá buena gastronomía.

--Jajaja. Intentaré estar presente, pero por la importancia de la obra, que permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural y fortalecer el perfil exportador de la compañía. Se invirtieron alrededor de 260 millones de dólares.

--Lo importante es que Bahía se vuelve a posicionar en el centro del mapa energético nacional.

--Obviamente. Es indudable que la ciudad se consolida como una de las principales plataformas logísticas para canalizar el desarrollo de Vaca Muerta hacia el comercio exterior, especialmente en segmentos vinculados al gas y sus derivados.

--Ya que hablaste de Vaca Muerta, se habló mucho esta semana del pésimo estado del puente en el kilómetro 857 de la Ruta 22, entre Río Colorado y La Adela, que une Río Negro y La Pampa, y que es muy utilizado por transportistas bahienses para ir y volver de los yacimientos.

--Más allá de las rajaduras, un informe muy reciente de Vialidad Nacional indica que no tiene riesgo de colapso, aunque sí sugiere que necesita algunas reparaciones a corto plazo y recomienda controlar el peso de las cargas de los camiones para no acelerar su deterioro.

--Cambiando de tema, ¿vuelve el proyecto laboral entre Bahía y la provincia autónoma de Trento, en Italia?

--Estás en lo cierto. A partir de las gestiones de Francisco Nardelli, que reside en nuestra ciudad y es el representante de la provincia trentina para el sur de la Argentina, se generó un proyecto para seleccionar personas, sin límite de edad, que quieran tener una experiencia laboral en Italia, con permiso de trabajo incluido.

--Suena interesante.

--Ese proyecto lo coordinan con la Sociedad Italiana, el Centro de Formación Profesional 402 y la Dante Alighieri. Éste año es para camareros y baristas y hay que realizar dos cursos, que son gratuitos. A quienes aprueban se les consiguen entrevistas con los futuros empleadores, que además garantizan el alojamiento en caso de contratarlos.

--Para quienes gustan de las sierras, tengo una novedad: la provincia autorizó a Via 51 para realizar, en forma provisoria y por el plazo de un año, el tramo Tornquist-Tres Picos-Bahía Blanca, debido al disconformismo con la actual empresa transportista, que es la firma Marilao.

--En Bahía es conocida la nueva prestataria.

--Es la que opera, con la línea 520, Bahía Blanca-Cabildo y la que llega al Aeropuerto. Y también une Tornquist–Saldungaray–Villa Ventana.

--Ya que estamos en la zona y con el tema tránsito, ¿sabías que no funcionan más los radares de la Ruta 3, entre Viedma y Bahía Blanca?

--Si habré escuchado quejas de esos radares. Son los que no tenían tolerancia de velocidad y despachaban multas a diestra y siniestra. Mucha gente, sobre todo transportistas, protestaban porque era engorroso todo el tramiterío para que se cumpla la ley y esa infracción quede anulada.

--Si mal no recuerdo estaban ubicados en los accesos de Buratovich y Pedro Luro, con límite de velocidad de 60 kilómetros y 80 kilómetros por hora, respectivamente.

--Esos mismos. La decisión se debió a que el convenio entre el municipio de Villarino y la empresa encargada del servicio se venció y no fue renovado. Para que el sistema vuelva a funcionar es necesario llevar a cabo un nuevo proceso de licitación pública.

--¿Del tema peajes Bahía-Monte Hermoso te enteraste algo más?

--Es un hecho que el control va a estar ubicado antes del acceso a Pehuen Co. Y que la única obra contemplada en el pliego de licitación es una rotonda en la unión de la Ruta 3 y la Ruta 3 Vieja, donde se produjeron varios accidentes mortales.

--¿Y cómo pagará el usuario?

--Se utilizará el sistema de telepase, pero también también va a haber otro, también automático, para aquellos que no lo tengan, pero el valor en ese caso será el doble. Y para que tengas en cuenta: a partir de un acuerdo con ACARA, los vehículos 0km van a salir con el telepase incluido.

--Otra cosa. ¿Te enteraste que una firma olivícola del Dorrego logró importantes distinciones en un certamen realizado internacional?

--Estás hablando de la finca Rumaroli, que es manejada por Guillermo Rossotti y su esposa María Saavedra y que compitió en el Anatolian International Olive Oil Competition de Turquía. Allí, el aceite Rumaroli Blend fue distinguido con el premio Anatolian de Oro y además recibió el reconocimiento como Mejor Aceite de Oliva Extra Virgen (AOVE) de Argentina.

--Felicitaciones para ellos. Antes de irnos, me enteré que vuelve la “Matine Fest”, en el club Villa Mitre.

--Se hace el sábado 13 en el Coloso de Garibaldi 149, la denominaron "Alentando a la Selección" y está pensada exclusivamente para chicos y chicas de 11 a 14 años. El año pasado hicieron 3 y fueron un éxito. Apuntan, en un entorno seguro, a que los preadolescentes puedan disfrutar de la experiencia de sus primeras salidas en un club, con muchos juegos, buena música, barra sin alcohol y un montón de sorteos.

--Muy buena iniciativa. ¿Vamos yendo?

--Dale. Demasiado por hoy. Nos vemos el próximo domingo.