El reclamo del abuelo de Agostina tras el crimen: "Hay más gente implicada"

El abuelo de Agostina Vega, Miguel, expresó: “No sé cómo decirle a mi hija que la mataron”, al manifestar su profunda angustia por tener que comunicarle la noticia a la madre —quien permanece internada— de la víctima de 14 años, asesinada en Córdoba.

El hombre habló en medio de la conmoción por el crimen y detalló la compleja situación familiar que atraviesan de cara al informe que deben brindarle a la mujer en el centro de salud. Al respecto, el familiar sostuvo ante los medios que “nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”.

En ese contexto, Miguel también defendió a su familia de las distintas versiones que circularon en las últimas horas y aclaró que “se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver; ella no está imputada ni investigada”.

Sobre el estado de salud de la madre de la menor, precisó que pasó la noche contenida por familiares y con asistencia médica, al tiempo que especificó que "fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien" y que le informaron que ya había desayunado. También insistió en que su entorno es ajeno a cualquier sospecha y remarcó que "somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira".

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Con respecto al avance de la causa y a la investigación judicial por el asesinato, el abuelo de la víctima se mostró firme y aseguró que continuará con las movilizaciones para exigir justicia.

"Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso", continuó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa, y remarcó que cree que el detenido no actuó de manera solitaria al manifestar que "estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más gente implicada".

Con visible malestar, el hombre cargó contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y exigió el máximo castigo para los autores del homicidio. "Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más", sentenció.

Pese al dolor, aseguró que intentará mantenerse en pie por el resto de sus allegados al afirmar que está "quebrado, pero no roto" y que se va a enderezar. Además, destacó el acompañamiento recibido en las últimas horas, tanto de vecinos como de personas de distintos puntos del país, y concluyó que "vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo" y que lo llamaron hasta de Chile para darle apoyo. (NA)