Gustavo Gallego ganó el Desafío Ruta 40 y avisó: "Este camino es para ir al Dakar"

La foto final y la alegría compartida de todo el equipo.

Una prueba más superada para Gustavo Gallego -acompañado por Eugenio Arrieta- con la mejor devolución que fue el triunfo en la categoría UTV durante el "Desafío Ruta 40", disputado entre San Juan y Mendoza durante cinco días.

"Haber ganado el Desafío es un muy buen galardón, porque en Argentina y a nivel mundial la Ruta 40 es una carrera emblemática y muy importante", resaltó Gustavo, hablando con "La Nueva".

La competencia por la región de Cuyo se desarrolló a lo largo de 2.939 kilómetros, de los cuales 1.522 fueron cronometrados.

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"Lo más complicado que tuvimos fue el frío, que era muy bravo durante los enlaces", contó Gallego.

Y puntualizó: "Y sufrimos algunas complicaciones en el auto, básicamente con la bomba de nafta, pero pudimos sortearlas; tuvimos mucha resiliencia".

El resultado de esta carrera fue otra respuesta al trabajo silencioso que viene realizando el equipo, entrenando una vez por mes o cada 40 días.

"Las experiencias anteriores y todos los entrenamientos que estamos haciendo, nos ayudan un montón y permiten que estemos más a tono para sumar kilómetros y tener mejores resultados", aseguró Gustavo.

"Se van a cumplir dos años que venimos corriendo y preparándonos para estos desafíos", agregó.

La anterior prueba había sido en febrero el SARR (South American Rally Race, fecha válida por el Campeonato Latinoamericano de Rally Raid), durante ocho días.

"Es como un mini Dakar, y también resultó muy difícil, terminando en el tercer puesto, compitiendo con Kevin Benavides, quien fue el ganador", recordó el bahiense.

En esta constante búsqueda de crecimiento y mejora del rendimiento, habrá otra próxima "parada intermedia" detrás del sueño que viene persiguiendo Gallego y su equipo.

"El próximo desafío que tenemos es Marruecos, si Dios quiere, y después hay otros SARR de cinco días en octubre/noviembre", contó.

Se difruta en familia. Gustavo junto a Luis, su papá.

Definitivamente, el objetivo que moviliza e ilsusiona al bahiense es ni más ni menos que participar en la 49ª edición del Dakar, del 1 al 15 de enero de 2027 en Arabia Saudita.

"Este camino es para ir al Dakar, que son las aspiraciones que tenemos", confesó.

"Es hacia donde vamos y esto significa una gran preparación", aseguró Gustavo.