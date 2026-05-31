Brunelli: “Entendemos que lo más importante es el plantel y el grupo humano”

De menor a mayor, Huracán de Ingeniero White fue solidificando la campaña en el Apertura de la Liga del Sur. El Globo fue creciendo con el correr de la competencia y a falta de 5 fechas parece tener el 1 a la vuelta de la esquina. Y su DT Mauro Brunelli analizó el buen momento de su elenco tras otra buena victoria, esta vez ante Sporting en Punta Alta por 3 a 1.

Y si bien la vara quedó alta de la temporada pasada cuando campeonó, el elenco del Bule Juan B. Justo va por más. Tiene 4 puntos de luz sobre el escolta Libertad y el camino allanado para quedarse con la ventaja deportiva, aunque su entrenador no quiere pensar más allá de Villa Mitre, el rival del lunes.

--¿Fue la victoria más convincente del año?

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--Creo que sí, junto a la del fin de semana pasado cuando le ganamos a Libertad. Claro que esta vez pudimos definir el partido con el tercer gol, manejamos un poco más los tiempos del partido y no sufrimos sobre el final. En el cotejo anterior no pasó eso, pero fuimos superiores a Libertad, pero nos costó concretar las chances que generamos y tuvimos que sufrir hasta el final para poder ganarlo.

--¿Qué porcentaje del 1 tienen de cara a las últimas 5 fechas?

--Creo que hablar de un porcentaje no es lo adecuado. Está muy en claro que nosotros tenemos que pensar partido a partido. Obviamente, sabemos que le sacamos una buena diferencia al segundo (por Libertad), pero todavía quedan cinco fechas. Queda mucho y no queremos mirar más allá del cotejo ante Villa Mitre.

--¿Cómo es jugar sabiendo que son los claros favoritos y que la vara quedó alta?

--Sabemos que somos los candidatos por ser el último campeón y por el plantel que tenemos y nos hacemos cargo de eso. Obviamente, también sabemos que no es solo palabras, que lo tenemos que demostrar en cada partido. Y para que eso suceda, hay que estar muy concentrados.

--¿Qué te gustó hasta acá del equipo?

--Lo que más me gustó hasta acá es que el equipo siempre intenta jugar, trata de tener paciencia y no da una pelota por perdida. Eso es lo que se está viendo en los partidos, pero también tengo que destacar como vienen trabajando en la semana.

--¿En qué aspectos del juego tienen que seguir creciendo?

--Me parece que tenemos que tratar de concretar las situaciones que generamos para no sufrir tanto. Además, como somos un equipo ofensivo, hay que tratar de no dejar espacios en los retrocesos.

--¿Cuánto puede beneficiar el hecho de volver a jugar en el Bule en el algún momento?

--Siempre es importante jugar de local, con tu gente y sabiendo que el piso de la cancha –sintético—va a estar muy bueno. Creo que por las características de los jugadores que tenemos no puede beneficiar mucho.

--¿Cómo manejas los egos de un equipo que tiene muchos jugadores de jerarquía?

--Tenemos un plantel de jerarquía con jugadores que transitaron otras categorías y tratamos de que tiren todos para adelante. Sabemos y entendemos que lo más importante es el plantel y el grupo humano. Siempre hablamos y le decimos la verdad, explicándoles en ciertos puntos porque no juegan y que pretendemos para que se puedan meter dentro del once titular.

--¿Cómo juega en la cabeza ser el gran candidato?

--Obviamente, todos sabemos que somos candidatos, es una presión y una responsabilidad linda. Somos el último campeón y se armó un gran plantel, pero hay que estar tranquilo, pensar en el próximo compromiso para no entrar en la desesperación ni volverse loco.

--A esta altura del torneo, ¿esperabas tener más ventaja?

--La verdad que no, aunque sí me veía en los primeros puestos, luchando por ser el uno. Lo digo con sinceridad, no esperaba tener cuatro puntos de ventaja a esta altura del campeonato, sobre todo por el inicio que tuvimos (derrota 3-1 ante Libertad). Pero encontramos una regularidad que nos llevó a sacar la ventaja que tenemos.

--Con este plantel, ¿se pueden ilusionar con pelear un ascenso en el Regional Amateur?

--Creo que tenemos un muy buen plantel para pelear la Liga, pero no quiero pensar más allá porque para el Regional todavía falta. Sabemos, y lo repito, que tenemos un plantel de jerarquía, con muy buenas individualidades, pero no podemos pensar mucho más allá de lo que viene en lo inmediato. Llegado el momento, veremos cómo estamos y para qué estamos.