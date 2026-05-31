Catini Beier y Echeverría, los nadadores bahienses que representarán a la Argentina en Estados Unidos

Dos nadadores bahienses integrarán el seleccionado argentino que competirá en el Sectional Championship Southern Zone, uno de los torneos más exigentes del calendario internacional de natación, que se llevará a cabo en Florida, Estados Unidos.

Facundo Catini Beier, representante del club H2O, e Iñaki Echeverría, de Olimpo, fueron confirmados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para integrar la delegación nacional que competirá entre el próximo miércoles 3 y el domingo 7 de junio, en una experiencia que combina alto rendimiento, formación internacional y competencia de elite.

Ambos deportistas atraviesan un gran presente y llegan al certamen con objetivos claros: mejorar sus registros personales y consolidarse en el plano internacional.

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“Es un sueño por el que me vengo preparando desde chico”, dijo Facundo.

El nadador de H2O afrontará el torneo en uno de los mejores momentos de su carrera y con la ilusión de representar a la selección argentina.

“Llego en uno de mis mejores momentos en las pruebas de 50 y 100 metros crol. En 50 y 100 mariposa también estoy bien, aunque no como me gustaría”, expresó.

Catini Beier remarcó la importancia personal de la convocatoria.

“Es un sueño por el que me vengo preparando desde chico. Representar a la selección argentina es literalmente el sueño que tengo desde que empecé a nadar”, resaltó.

El joven de 19 años destacó, además, el esfuerzo que implica su preparación.

“Son días de triple turno de entrenamiento y al mismo tiempo seguir estudiando en la universidad. Es bastante difícil, pero es un esfuerzo de todos los días y me gusta el desafío”, señaló.

Su camino en la natación comenzó a los cuatro años, se federó a los 12 y desde los 16 compite en campeonatos nacionales. El año pasado sumó experiencia internacional en la Copa España en Chile. Actualmente entrena con Rubén Márquez -preparación física de Agustín Martini- y planificación conjunta de Ariel Ramos y Ezequiel Valdez.

“Es un orgullo volver a representar a la Argentina”

Por su parte, Iñaki Echeverría, nadador de Olimpo, volverá a competir en Estados Unidos tras haber logrado la medalla de plata en los 1500 metros libres en la edición anterior del certamen.

“Es un orgullo volver a representar a la Argentina. Es un torneo de muy alto nivel y el año pasado estuvo muy bueno”, expresó Iñaki

El fondista llega con el objetivo de mejorar sus marcas y volver a pelear por los primeros puestos.

“La expectativa principal es bajar mis tiempos y poder hacer podio como el año pasado. Mis registros actuales son de 1m 54s 95 en los 200 metros libres, 4m 00s 83 en los 400, 8m 19s 26 en los 800 y 15m 58s 04 en los 1500 metros libres", aseguró.

La preparación comenzó a principios de año con una exigente pretemporada.

“Vengo bien preparado, fue duro pero con buenos resultados durante el año”, señaló.

El año pasado había logrado una destacada actuación con medalla de plata en los 1500 metros libres con un tiempo de 16m 04s 82, además de finalizar quinto en los 400, undécimo en los 800 y vigésimo quinto en los 200.

La presencia de Catini Beier y Echeverría en el seleccionado argentino vuelve a posicionar a Bahía Blanca como una de las ciudades con mayor proyección en la natación nacional.

Ambos viajarán a Florida con el desafío de medirse ante los mejores exponentes de la región, en un torneo que también forma parte de su preparación de cara a futuras competencias internacionales y objetivos personales dentro del calendario 2026.