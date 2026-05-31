Los Pumas 7s se llevaron el bronce y siguen en carrera por el Championship

Los Pumas 7´s se colgaron la medalla de bronce y Las Yaguaretés cerraron su participación con una victoria en la definición por el 11vo puesto, en el último día de competencia del Seven de Valladolid, segunda de las tres etapas de la fase final del circuito internacional.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora abrieron la jornada del domingo con derrota en semifinales ante Sudáfrica por 19-7, mientras que luego en el partido por el 3º puesto vencieron a Fiji 28-17.

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Según informó prensa de UAR esta fue la medalla N° 56 para Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial, desglosadas en 12 oro, 19 plata, 25 bronce.

En ambos partidos de Los Pumas 7s participó el bahiense y capitán Santiago Álvarez Fourcade.

En el primer partido -semifinal- el los 7 puntos fueron por try y conversión de Santiago Vera Feld. Luego ante Fiji hubo tries de Marcos Moneta (2), Luciano González y Pedro de Haro. Conversiones de Marcos Moneta, Pedro de Haro (2) y Santiago Vera Feld.

Tras la participación en Valladolid (España), el seleccionado argentino masculino se mantuvo en el 2º lugar de la tabla general con 34 puntos. El líder es Sudáfrica (38 puntos), que perdió la final ante Australia por 26-19.

Los australianos ocupan la tercera posición en la tabla con 30 puntos.

Por su parte Las Yaguaretés vencieron a Gran Bretaña por 24-19 en el partido correspondiente al 11º lugar. Fue con tries de Virginia Brígido, Talía Rodich, Sofía González y Candela Delgado, más conversiones de Sofía González (2).

La medalla de oro en mujeres fue para Australia, que superó en la definición a Estados Unidos por 27-14.

Al igual que en varones, la acción del equipo femenino continuará la próxima semana en Bordeaux, donde se disputará del 5 al 7 de junio la tercera y última etapa.