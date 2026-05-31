Jordania, rival de Argentina en el Mundial, perdió 4 a 1 ante Suiza

El seleccionado de Jordania --tercer rival de Argentina en el Mundial-- cayó hoy ante Suiza por 4 a 1, en un amistoso disputado en la ciudad de Sankt Gallen.

El elenco europeo se puso en ventaja con un penal polémico. El árbitro noruego Rohit Saggi cobró a instancias del VAR tras una supuesta infracción del arquero Abu Laila sobre Remo Freuler. Breel Embolo se hizo cargo del remate y puso el 1 a 0 a los 27 minutos de la primera etapa. Merecido por la búsqueda, pero no por el fallo del juez.

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Tras cartón, Michel Aebischer habilitó entre líneas a Dan Ndoye, que enfrentó al arquero Abu Laila y estableció el 2 a 0 a los 33 minutos.

Y con los siete minutos de la adición, y algo descompensado, en la defensa Embolo llegó al área con la pelota y Saed Al-Rosan lo derribó. El juego siguió, pero Saggi fue advertido por el VAR y luego de ver la acción cobró la falta. Xhaka se hizo cargo de la ejecución y estableció el 3 a 0. Tras el gol, finalizó la primera etapa con goleada para los suizos.

Ya en el complemento, a los 6 minutos, llegó el desequilibrio de Odeh Al-Fakhouri, que había entrado en el entretiempo: se quedó con la pelota afuera del área y le pegó al arco. Un desvío en un defensor suizo le jugó una mala pasa al arquero Marvin Keller y puso el descuento 1-3 para los asiáticos.

Sin embargo, a 32 minutos y tras un despeje largo, Marvin Keller no supo resolver un balón que venía desde las alturas, pifió y se la dejó servida a Marvin Keller, que enfrentó al arquero y puso el 4 a 1 definitivo.