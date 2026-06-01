Con los partidos eliminatorios de la LBB Oro, comienza hoy un mes pleno de definiciones

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sin tiempo para festejar o lamentarse luego de la última fecha disputada el jueves, esta noche, desde las 21, se pondrá en marcha la reclasificación -en series al mejor de tres- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En esta primera instancia cruzarán Estudiantes (5º)-Independiente (12º), Villa Mitre (6º)-Barrio Hospital (11º), Pacífico (7º)-L.N. Alem (10º) y Liniers (8º)-Olimpo (9º).

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Los cuatro que pasen se reacomodarán en función de la posición en la que terminaron la fase regular y de ahí se determinará el cruce con los que esperan en cuartos: Estrella (1º), Napostá (2º), Bahiense del Norte (3º) y Pueyrredón (4º).

Las revanchas se jugarán el jueves, invirtiendo las localías, y en caso de necesitarse terceros juegos, los mismos irán el próximo lunes, de lo contrario, ese día empezarán los cuartos.

Será hoy el inicio de un mes cargado de definiciones, porque mañana la actividad continuará con el comienzo de las series en la LBB Plata (el viernes irán los segundos juegos), y el miércoles con las correspondientes a la LBB Bronce (las revanchas se jugarán el domingo).

Estudiantes (5º)-Independiente (12º)

En la cuarta fecha Estudiantes, como local, se impuso a Independiente, 91 a 82.

Esa puntuación del albo fue la más alta que logró en las 11 fechas. Para el viola significó la segunda marca más alta en puntos en contra (la primera fue ante Barrio Hospital, 94) y sin saberlo, claro, la primera de las ocho derrotas consecutivas que acumularía hasta la última fecha.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

José Belleggia (E) y Julián Ripoll (I).

Novedades: los locales tienen en duda a Lucas Delgado (tendón). La visita, en tanto, viene complicada en cuanto a bajas: a las ausencias que venía teniendo de Matías Ponzoni y Alen Ríos, se suma Martín Schmir (luxación de un hombro) y Luciano Figueroa, con un virus, está en duda.

Villa Mitre (6º)-Barrio Hospital (11º)

En la séptima fecha, Villa Mitre derrotó de visitante a Barrio Hospital, 85 a 71. Para el tricolor significó la tercera victoria de las cinco que sumó consecutivamente, tras perder los primeros tres de cuatro. En cambio, Barrio Hospital inició ahí su peor racha: 3 derrotas en fila.

Villa Mitre viene de convertir 54 puntos, la segunda puntuación más baja del torneo (la menor había sido 46 y también correspondió al tricolor).

Perdió los últimos dos juegos, ante Bahiense, de local, en suplementario, 84-74 (69-69), y frente a Estrella, de visita (58-54).

Barrio Hospital, por su parte, ganó uno de los últimos cinco partidos. Su único triunfo de visitante, significó dejar al torneo sin invictos: 83-79 a Napostá.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Ignacio Alem (VM), Franco Ferrari (BH) y Luciano Fortelli (BH).

Novedades: en la Villa continúan recuperándose Alejo Blanco y Lautaro Cavero.

En el azulgrana, a la baja de Esteban Benedetti para hoy se suma Tomás Bussetti, con un esguince. Mientras que Franco Ferrari (golpe en una mano) y Francisco Anaya (paralítica) ayer movieron diferenciado, aunque van a estar a disposición.

Pacífico (7º)-L.N. Alem (10º)

En el partido de fase regular, L.N. Alem se impuso a Pacífico, como local, 90 a 83, cortando de esta manera una racha de cinco derrotas. Fue su mayor puntuación en el torneo. A partir de ahí intercaló triunfos y derrotas.

En sus dos últimas victorias (en tres presentaciones) convirtió 88 puntos y las consiguió ante rivales directos: Barrio Hospital e Independiente.

Pacífico, por su parte, ganó en cuatro de sus cinco partidos que jugó de local y viene de ceder con Bahiense, de visitante, condición en la que le ha costado: 1-5

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Leonardo Bressan.

Santiago Loos (P) y Lucas Desbat (LNA).

Novedades: el verde cuenta con plantel completo y el verdirrojo tiene en duda a Patricio Zapata, a raíz de un golpe en una rodilla.

Liniers (8º)-Olimpo (9º)

El cruce entre ambos en fase regular coincidió con la primera localía de Liniers en su escenario, inaugurando en la fecha seis la remodelación del Hernán Sagasti, y pudiendo festejar ante Olimpo (92-77) su tercer triunfo consecutivo.

Es curioso el recorrido del Chivo: perdió 3, ganó 3, perdió 3 y ahora lleva 2 triunfos, por lo que, de mantenerse esa tendencia, hoy se perfilaría como ganador.

El aurinegro, por su parte, viene de vencer a Barrio Hospital 87-67, repitiendo su máxima puntuación, como en aquella derrota (92-87) frente a Liniers.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Nicolás Quiroga (L) y Andrés Bodach (O).

Novedades: en el Chivo regresa Nicolás Quiroga (tobillo), mientras que no están Genaro Groppa (hoy debuta con Argentina en la AmeriCup U18) y Nicolás Ramos (esguince de tobillo).

En el aurinegro, Agustín Marino pasó el fin de semana afectado de un cuadro febril, por lo tanto hoy evaluarán su evolución y si está en condiciones de jugar.

A tener en cuenta

La tabla de posiciones para el segundo tramo incluirá el 50% de los puntos obtenidos en las 11 fechas de la fase regular.

Nuevamente se enfrentarán todos contra todos a una rueda (invirtiendo la localía). Los seis primeros clasificarán directo a cuartos.

Del 7º al 10º jugarán play-in, mientras que 11º y 12º se enfrentarán por la permanencia y, el ganador, en un repechaje ante el segundo de la LBB Plata.

El arrastre

1º) Estrella (9PG-2PP) 10 puntos

2º) Napostá (9-2), 10

3º) Bahiense (7-4), 9

4º) Pueyrredón (6-5), 8,5

5º) Estudiantes (6-5), 8,5

6º) Villa Mitre (6-5), 8,5

7º) Pacífico (5-6), 8

8º) Liniers (5-6), 8

9º) Olimpo (4-7), 7,5

10º) L.N. Alem (4-7), 7,5

11º) Barrio Hospital (3-8), 7

12º) Independiente (2-9), 6,5