Drogas, "mejicaneada" y amenazas en Pringles: aprehenden a dos personas y buscan a una tercera

Dos personas fueron capturadas en las últimas horas, mientras la policía busca a una tercera, luego de que se constatara que fueron los autores de un secuestro y amenazas contra la vida de un hombre de 29 años en Coronel Pringles.

Los capturados fueron Cristian Maulucci, de 31 años, y Daiana Torres, de 33, mientras que las fuerzas de seguridad intentan dar con el paradero de Karen Maulucci, de 21.

Estos procedimientos están relacionados con lo ocurrido en la vecina ciudad el pasado martes 19, durante una fiesta de cumpleaños a la que habían sido invitadas varias personas, cuando el denunciante —quien reconoce tener una problemática con el consumo de estupefacientes— se retiró del lugar llevándose un sobre con 10 gramos de cocaína, sin autorización, hacia la casa de una mujer en las cercanías.

Luego de consumir droga y dormirse, despertó con quien era el "dueño de la droga" encima suyo. Se encontraba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes. La violenta situación quedó registrada en un video —que circuló por todo Coronel Pringles— en el que se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

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Finalmente, con la ayuda de algunos amigos, pudo zafar de la situación y realizar la denuncia.

En este marco, con tareas investigativas, testimonios, distintas imágenes fílmicas y el video en cuestión, se estableció la autoría del hecho por parte de Cristian y Karen Maulucci y de Daiana Torres.

Además, en las viviendas allanadas se secuestraron un par de zapatillas de color azul, propiedad de la víctima, dos celulares, dos navajas, una gorra visera gris y 14 teléfonos celulares en desuso.

En la denuncia se indica que Maulucci vende drogas al menudeo y se las provee al denunciante.

También señala que cuando se encontraba atado de pies y manos en la cama, este hombre lo amenazó primero con una navaja y le efectuó cortes en el rostro para que devolviese la sustancia; luego lo amenazó con un revólver de color plateado, junto con su hermana Karen, quien le efectuó cortes en las plantas de los pies, para despojarlo y sustraerle todas sus prendas de vestir, un bolso y una bicicleta, antes de que un amigo pudiera retirarlo del lugar y llevarlo a un hospital.