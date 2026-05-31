Cerri: sin defensas por una obra de la que nadie se hace cargo

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Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Romina Farías

A 15 meses de la devastadora inundación que sufrió nuestra ciudad, hay cuestiones todavía por solucionar y muchas de las consecuencias del accionar del agua siguen estando como una herida abierta que ha vuelto más vulnerable a determinados sectores.

Una de esas obras es la reparación del terraplén de un sector de las vías ferroviarias en General Daniel Cerri –la localidad más afectada por el fenómeno--, cuya ausencia dejó más expuesta a esa localidad frente a las crecidas del mar y las sudestadas.

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El reclamo vecinal por esa situación fue realizado a poco de los hechos del 7 de marzo de 2025, aunque hasta la fecha no sólo no han recibido una respuesta sino que siguen sin poder establecer a quién realizar el reclamo o a qué organismo corresponde realizar las labores.

Por eso la primera semana de mayo presentaron una nueva nota al Concejo Deliberante, explicando una vez más la problemática, la cual quedó además evidenciada con la reciente marea extraordinaria debido a un ciclón extratropical, ocasión en que el agua del estuario invadió las calles al no tener la barrera que significaba el terraplén.

En su presentación, los vecinos explican que la ría tiene tres puntos de encuentro con la parte urbana: la desembocadura del canal Cuatreros, las alcantarillas del canal de drenaje y la desembocadura del saladillo, por lo cual “el riesgo de ingreso de agua es muy grande”.

Para evitar este riesgo es necesario reconstruir el terraplén o plantear obras que compensen su ausencia. Pero existe una primera cuestión que sigue sin resolverse: saber con precisión quién es el responsable del tramo de rieles afectado. No hay una respuesta.

Las tierras son propiedad del estado nacional pero los rieles fueron concesionados a Trenes Patagónicos, empresa propiedad de la provincia de Río Negro, la cual jamás los pudo utilizar porque sufrió el robo de tres kilómetros de rieles.

Por su parte, Ferrocarriles Argentinos no ha utilizado esa traza durante los últimos 20 años. Tampoco es una tarea que corresponda a la órbita municipal, ni relacionada con algún organismo provincial ni con Ferro Expreso Pampeano, concesionaria de transporte de cargas.

Una nueva búsqueda

Ante la insistencia vecinal y las consecuencias en la última crecida extraordinaria de la marea, el Concejo Deliberante (CD) aprobó dos minutas, una dirigida a la provincia y otra al municipio.

La primera es autoría de Franca Grippo y Araceli Valenzuela (LLA), en la cual mencionan el “riesgo hídrico” que supone la destrucción de un terraplén que, sin ser ese su función original, actuaba como un muro de contención y regulación frente a crecidas de mareas por el accionar de sudestadas y precipitaciones.

No es el único efecto que se puede predecir.

“Se advierte también que el escurrimiento y drenaje pluvial son afectados por las mareas, generando acumulación y represamiento de agua, afectando viviendas, infraestructura y población”.

La nota elaborada por el CD está dirigida a dos organismos provinciales: la subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura, y la Autoridad del Agua (ADA), por considerar que por sus competencias en planificación hidráulica y de obras, así como la administración del recurso del agua, son los organismos adecuados para evaluar la situación, establecer el comportamiento hídrico del lugar, evaluar los riesgos y generar medidas de mitigación.

Las acciones que se solicitan son los siguientes: evaluación del comportamiento de mareas y escurrimiento pluvial, determinación de riesgos de ingreso y acumulación de agua en la zona urbana, estado general del terraplén y una evaluación de obras de mitigación y protección, incluyendo defensas, compuertas, alcantarillas, canalizaciones y sistemas de drenaje.

Una copia de la minuta fue elevada a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad.

Otro pedido

También a través de una minuta de comunicación, la edil Fabiana Ungaro (Juntos) solicitó en particular al Departamento Ejecutivo municipal “la concreción de obras de contención de mareas por sudestada en General Daniel Cerri”, atendiendo que las mismas funcionan “como dique, evitando desbordes e inundaciones”.

El pedido se fundamenta sobre todo por lo ocurrido con la última sudestada.

“Los propios vecinos difundieron videos mostrando el ingreso de agua en calles Álvarez Jonte y Moreno, Saavedra y 25 de Mayo, Santa Rosa al 600, sectores que suelen anegarse cuando coinciden ráfagas persistentes y marea alta”.

Ungaro menciona que durante 2025 el CD solicitó en varias oportunidades la reconstrucción del terraplén, sin obtener una respuesta favorable.

“Ferro Expreso Pampeano respondió que el terraplén no pertenece a su jurisdicción mientras que Trenes Argentinos nunca contestó los pedidos”.

“Es urgente dar prioridad a este tipo de obras, más allá de incumbencias jurisdiccionales, para brindar tranquilidad a los vecinos y evitar consecuencias más graves”, finalizó.