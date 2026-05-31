Con 27 años representará a la Argentina en una academia de liderazgo en Japón

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La joven tresarroyense Milagros Morresi fue seleccionada para representar a la Argentina en la JCI Academy 2026, el programa de formación en liderazgo más prestigioso de la Junior Chamber International (JCI), que se desarrollará del 2 al 12 de julio en la ciudad de Obihiro, en Hokkaidō, Japón.

Morresi, de 27 años, es abogada y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutiva Interna de JCI Argentina. Solo un representante por país es convocado cada año para participar de esta experiencia internacional destinada a jóvenes líderes con proyección dentro de la organización.

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La Academia reunirá a representantes de más de 100 países en una experiencia intensiva de diez días que combina capacitaciones en liderazgo, intercambio cultural y convivencia con familias japonesas mediante un programa de homestay.

Nacida y criada en Tres Arroyos, Milagros es egresada de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Ingresó a la JCI en 2020, presidió la JCI Bahía Blanca en 2023 y en 2025 ya había representado al país en la Academia de Liderazgo de América realizada en Roatán, Honduras.

“Hay sueños que uno ni siquiera se imagina soñar. Representar a la Argentina en el mundo es algo maravilloso y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad”, expresó.

“Llevamos la voz de nuestra juventud, de los que creemos en la importancia de formarnos, porque sabemos que el desarrollo del país empieza por el desarrollo de cada uno de nosotros”, agregó.

Desde la organización destacaron que la experiencia busca potenciar el liderazgo transformador y fortalecer redes globales entre jóvenes comprometidos con generar impacto positivo en sus comunidades.

Morresi llevará a Japón no solo su historia personal, sino también la representación de una generación de jóvenes argentinos que apuesta a la formación, al liderazgo ético y a la construcción de una sociedad mejor. Los aprendizajes y vínculos obtenidos durante la experiencia serán luego volcados en proyectos y programas de JCI Argentina.

La JCI es una organización internacional sin fines de lucro integrada por jóvenes de entre 18 y 40 años, enfocada en el desarrollo de capacidades de liderazgo y acción comunitaria. En Argentina tiene presencia desde 1944.