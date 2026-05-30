Emotivo acto para celebrar los 97 años de Villalonga

El busto del comandante Luis Piedra Buena fue colocado en la plaza central Miguel Martín de Güemes. Fotos: Agencia Patagones

Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones

En la jornada de ayer, en el Gimnasio del club Deportivo, la comunidad de Villalonga celebró ayer, el 97° aniversario de su fundación con un acto oficial que reunió a vecinos, instituciones, autoridades municipales, educativas, de seguridad y representantes de entidades intermedias de la localidad.

La ceremonia contó con la presencia del coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, en representación del intendente municipal Ricardo Marino; el presidente del CD, Amílcar Safe; el delegado municipal Dante Navarro; integrantes del gabinete municipal: secretarios, directores, delegados municipales, además de concejales, miembros de la Comisión de Fomento y de la Comisión de Festejos de Villalonga, autoridades educativas, fuerzas de seguridad y representantes de diversas instituciones locales.

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El ingreso de las banderas de ceremonia de establecimientos educativos, entidades deportivas, culturales, sociales y fuerzas de seguridad, dio inicio a la celebración, acompañando una jornada cargada de emoción, identidad y reconocimiento a la historia local.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Franco Ibáñez y Martín Huentelaf, se dio lectura a los mensajes recibidos y se compartió una reseña histórica que repasó los orígenes de Villalonga, desde los primeros asentamientos en el paraje Los Pozos hasta el desarrollo definitivo del pueblo a partir de la llegada del ferrocarril.

También se puso en valor el papel que desempeñaron la producción agropecuaria, el comercio y las instituciones en la consolidación de la localidad a lo largo de casi un siglo.

Posteriormente se concretó otro momento emotivo con el reconocimiento a los pobladores más antiguos, destacados por su aporte al desarrollo de la comunidad y por representar la memoria viva de generaciones que forjaron la identidad villalonguense.

Al mismo tiempo, se destacó el trabajo permanente de las instituciones locales, de la Comisión de Fomento y de la Comisión de Festejos, cuyo compromiso contribuye diariamente al fortalecimiento de la vida social, cultural y comunitaria del pueblo.

Durante su discurso, el delegado municipal Dante Navarro agradeció el acompañamiento de la comunidad y resaltó el trabajo conjunto que permite seguir impulsando el crecimiento de la localidad.

A su turno, el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, transmitió el saludo del intendente Ricardo Marino y destacó el valor de la comunidad villalonguense, remarcando que el crecimiento de la localidad es el resultado del esfuerzo sostenido de generaciones de vecinos que apostaron al trabajo, la producción y el desarrollo colectivo.

En ese sentido, señaló que los 97 años de historia de Villalonga reflejan el compromiso de hombres y mujeres que llegaron a estas tierras con sueños y proyectos que, con el paso del tiempo, permitieron consolidar una comunidad pujante vinculada al sector agropecuario, la ganadería, la agricultura y el desarrollo productivo de la región.

"Hoy celebramos 97 años de historia y crecimiento compartido, construidos por personas que soñaron con un futuro mejor y trabajaron para hacerlo realidad", expresó.

Finalizado el acto protocolar, los festejos continuaron con distintas propuestas artísticas y culturales protagonizadas por instituciones y artistas locales y regionales; entre ellas, se presentaron el Taller Municipal de Folklore de la Casa de la Cultura "Viejo Hotel" y el grupo musical Labanda, que acompañaron una celebración marcada por la participación comunitaria.

Por la mañana, reconocimientos

Las actividades conmemorativas comenzaron durante la mañana con el izamiento del pabellón nacional en el predio del ferrocarril, sitio fundacional e histórico de la localidad.

En ese marco se realizó un homenaje a los pobladores fallecidos mediante la colocación de ofrendas florales, en reconocimiento a quienes contribuyeron con su trabajo y compromiso al crecimiento de Villalonga.

Posteriormente, autoridades municipales y locales participaron de la restitución del busto del comandante Luis Piedra Buena en la plaza central Miguel Martín de Güemes.

La actividad incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria y se enmarcó en las acciones de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la comunidad.

Durante la ceremonia, se destacó el profundo valor simbólico de la restitución del busto en el aniversario de la localidad, remarcando el vínculo histórico entre Villalonga y la figura de Luis Piedrabuena, considerado uno de los máximos constructores de soberanía en el extremo austral argentino.

“Hoy no solamente estamos restituyendo un busto, sino que estamos haciendo visible un vínculo histórico y simbólico muy importante entre nuestras comunidades y la figura más representativa de la Patagonia, Luis Piedra Buena”, destacó el gestor cultural, Leonardo Dam.

Además, estableció un paralelismo entre Piedrabuena y Martín Miguel de Güemes, al señalar que ambos fueron “grandes constructores de soberanía”.