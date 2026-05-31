Dorrego: desde la Biblio al Paso aseguran que el proyecto seguirá vivo

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La incertidumbre sobre la continuidad del espacio que ocupa la Biblio al Paso en la esquina de Fuertes y San Martín mantiene en vilo a quienes integran el proyecto cultural comunitario. Mientras aguardan una respuesta del Concejo Deliberante sobre la renovación del permiso de uso del espacio público, desde la organización remarcan que las actividades continúan y que la intención es sostener la propuesta “más allá del lugar físico”.

Uno de los referentes de la iniciativa, Lucas Beneyto, explicó que desde la biblioteca mantienen expectativas positivas respecto de la resolución del expediente presentado ante el cuerpo legislativo local, aunque reconoció que todavía no hubo definiciones concretas.

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“Desde el Concejo Deliberante sabemos que entienden que la biblioteca es un proyecto comunitario, abierto y permanente, que brinda la posibilidad de una cultura diversa e inclusiva y que promueve actividades constantemente”, expresó.

Según indicó, este viernes volverán a reunirse con el grupo que integra la Biblio al Paso para planificar las actividades culturales y artísticas que seguirán desarrollando en el corto plazo.

“Nuestra idea es mantener el espacio vivo”, sostuvo Beneyto, quien además remarcó que el proyecto “no está atado a un lugar específico”, sino que representa “una idea que se disemina en el pueblo”.

En ese sentido, aseguró que el objetivo principal es garantizar la continuidad de la propuesta, aun si finalmente no se renueva el permiso para permanecer en el actual predio.

“Que exista y siga existiendo. Si no es ahí, será en otro lado, pero el proyecto como tal va a continuar”, afirmó.

Desde el Concejo Deliberante, en tanto, el planteo estaría vinculado a conocer el estado de la obra y evaluar condiciones de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente en el sector donde actualmente funciona la biblioteca.

Mientras esperan una definición oficial, desde la Biblio al Paso remarcan la importancia de sostener espacios culturales abiertos a la comunidad.

“La posibilidad de gestionar cultura y generar un espacio para la diversidad de pensamiento es lo más importante que surge en cada encuentro”, concluyó Beneyto.

Camino al quinto aniversario

Pasaron casi cinco años de aquellos primeros bosquejos en carbonilla sobre las paredes de la vieja estación abandonada de Coronel Dorrego. Trazos que indicaban adónde se iban a colocar los muebles de esta biblioteca al paso y que también eran la marca de un sueño que comenzaba y que ya tenía un nombre: El Árbol del Cielo.

En este tiempo, el proyecto creció, se modificó, sumó voluntades y abrazó a quienes se acercaron a la biblioteca ya fuera a buscar un libro, a participar de una charla, una lectura o a disfrutar de un encuentro comunitario con anclaje en el arte y todas sus vertientes.

Sus protagonistas, tanto las promotoras y los promotores del espacio como quienes la visitan, son quienes sostienen la continuidad, la reconocen y construyen su identidad desde los aportes cotidianos.

Por eso, la expectativa de contar con el permiso para continuar allí con el proyecto está vinculada a este espacio que quiere seguir haciendo historia.