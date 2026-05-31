Coronel Pringles: el Centro de Día Hermandad, en situación crítica

El centro de día Hermandad, de Coronel Pringles, puso en duda la posibilidad de continuar funcionando debido a la difícil situación económica que está atravesando la entidad, a causa de "compromisos institucionales" e "importantes deudas en las cargas sociales". Además, pidió el acompañamiento y la colaboración de la comuna y la Provincia para que continúe funcionando.

La institución trabaja con personas con discapacidad, a las que asiste, les da de comer y las contiene. También cuenta con un transporte propio que las busca casa por casa.

A través de un comunicado, los integrantes de la comisión directiva advirtieron sobre la delicada situación actual que atraviesa la entidad y afirmaron que existe "una realidad económica y financiera extremadamente compleja" que pone "en riesgo su continuidad y sostenimiento".

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Por ello, señalaron que es necesario "avanzar en instancias de diálogo y compromiso conjunto con las autoridades municipales y provinciales".

"La atención y contención de personas con discapacidad constituye una responsabilidad social que debe ser acompañada y sostenida colectivamente. Necesitamos comenzar a construir acompañamientos estables, comprometidos y sostenidos en el tiempo, que permitan garantizar continuidad, previsibilidad y tranquilidad tanto para nuestros concurrentes como para sus familias y trabajadores", manifestaron.

Si bien no confirmaron el monto, desde el centro de día confirmaron a La Nueva. que la deuda actual incluye las cargas sociales de los profesionales que trabajan en el lugar. Incluso, se han llevado a cabo algunas campañas de colaboración para recaudar fondos, pero mes a mes el problema aparece nuevamente.

"Tenemos nueve personas en blanco, con paritarias todos los meses, y hay que respetarlas. Es un número grande por las cargas sociales. Sin embargo, más allá de los incrementos de sueldo, en los ingresos con los que cuenta el centro —como IOMA, por ejemplo— no hay un aumento desde junio del año pasado y también se atrasan con los pagos", se indicó.

El comunicado

"La comisión directiva del centro de día Hermandad, de Coronel Pringles, desea acercarse a la comunidad y a las autoridades municipales y provinciales para expresar la delicada situación que actualmente atraviesa nuestra institución", señala el comunicado.

"Hace poco tiempo asumimos una nueva comisión con el compromiso y la responsabilidad de trabajar para sostener un espacio fundamental para personas con discapacidad y sus familias. Desde entonces, nos encontramos realizando un profundo trabajo de organización, revisión y búsqueda de soluciones frente a una realidad económica y financiera extremadamente compleja.

"Hoy, el centro de día atraviesa una situación crítica que pone en riesgo su continuidad y sostenimiento. A pesar del enorme esfuerzo realizado durante años para priorizar salarios, atención y funcionamiento diario, muchas veces no fue posible afrontar otras obligaciones, generándose importantes deudas en cargas sociales y compromisos institucionales", se indica.

En ese sentido, se aclara que "la nueva comisión directiva trabaja con responsabilidad, transparencia y absoluta disposición para poner a conocimiento la realidad administrativa y contable de la institución a toda autoridad o persona que desee interiorizarse sobre la situación actual".

"Sabemos que nuestra institución cumple una función social esencial dentro de la comunidad. Cada día acompañamos a personas con discapacidad y a sus familias, brindando contención, atención y un espacio humano indispensable para su desarrollo y calidad de vida", se explica.

Al respecto, se afirma que "la solidaridad de la comunidad de Coronel Pringles ha sido históricamente fundamental para acompañar al centro de día, y agradecemos profundamente cada ayuda, colaboración y gesto recibido".

"Sin embargo, la realidad actual nos demuestra que el sostenimiento de una institución de estas características no puede depender únicamente de colaboraciones ocasionales o esfuerzos aislados. Necesitamos comenzar a construir acompañamientos estables, comprometidos y sostenidos en el tiempo, que permitan garantizar continuidad, previsibilidad y tranquilidad tanto para nuestros concurrentes como para sus familias y trabajadores", se aclara.

Desde la institución también consideran "fundamental avanzar en instancias de diálogo y compromiso conjunto con las autoridades municipales y provinciales, entendiendo que la atención y contención de personas con discapacidad constituye una responsabilidad social que debe ser acompañada y sostenida colectivamente".

"Nuestro único objetivo es preservar y fortalecer una institución profundamente necesaria para Coronel Pringles, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro de muchas personas y familias que necesitan de este espacio", concluye el texto.