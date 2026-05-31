El equipo femenino de UNS se clasificó al Regional Pampeano 2026

Las jugadoras del equipo universitario en la ronda previa a comenzar la jornada deportiva en La Madriguera.

Este domingo en La Madriguera, cancha de los equipos de rugby de Universidad Nacional del Sur, se completó el calendario del primer semestre competitivo del certamen Apertura femenino de la Unión de Rugby del Sur.

Allí las locales se quedaron con la segunda plaza al Regional Pampeano al ganarle los puntos a Sol de Mayo de Viedma, equipo que no pudo completar su plantel para afrontar las fechas 11 y 12 en modalidad ten (diez jugadoras).

De todos modos, como suele ocurrir cuando se presentan este tipo de contratiempos, jugadoras de los clubes involucrados más invitadas de otras instituciones pudieron llevar a cabo distintos partidos amistosos.

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Dos de esos partidos fueron en modalidad ten y un tercero fue en modalidad 12, algo que se realizó por primera vez. Para complementar a Sol de Mayo participaron también algunas jugadoras de Punta Alta RC, Palihue y Puerto Belgrano RHC.

Al Regional Pampeano también irá Palihue, las campeonas de la Unión de Rugby del Sur y club que ganó los últimos 5 títulos del certamen regional que incluye clubes de las uniones de Mar del Plata y UROBA.

Justamente, además de Palihue y UNS, también están confirmados los representantes de UROBA: Indias de Bolívar y Argentino de Trenque Lauquen. Resta la confirmación de los clubes marplatenses.

Se jugará en modalidad "doce" el sábado 22 y domingo 23 de agosto en el ámbito de la Unión de Mar del Plata, con sede a confirmar.