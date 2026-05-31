Video completo: la Selección Argentina llegó a la concentración en Kansas City

Enzo Fernández ya descendió del micro que llevó al equipo al hotel. Foto: @Argentina.

Luego de un viaje de 11 horas, el seleccionado argentino de fútbol llegó a Kansas City, la ciudad donde tendrá base de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El vuelo que trasladó al plantel campeón defensor de la Copa del Mundo aterrizó este domingo minutos después de las 11, hora local, procedente de Buenos Aires.

Según informó esta tarde el portal The Kansas City Star, los jugadores y demás miembros de la delegación bajaron del avión escoltados por la policía y se dirigieron directamente al Hotel Origin en Berkley Riverfront, donde fueron recibidos por más de 50 simpatizantes.

Kansas City será la ciudad que funcionará como base operativa del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase inicial del certamen. Allí, la Selección argentina disputará su primer compromiso del Grupo J frente a Argelia el 16 de junio (a las 22, hora de nuestro país), antes de viajar a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en los otros encuentros de la zona.

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Esta fue la cobertura del canal local KMBC 9 sobre la llegada del avión al aeropuerto y el traslado hacia el hotel: