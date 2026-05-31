Brilló Levaggi y Argentina conquistó 12 medallas en el Iberoamericano de atletismo

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Selección Argentina conquistó un total de 12 medallas en el Campeonato Iberoamericano de atletismo, celebrado este fin de semana en Lima, Perú.

La figura nacional fue la marplatense Micaela Levaggi, dueña de dos pruebas: se adjudicó los 1.500 y 5.00 metros llanos. También conquistaron medallas de oro la tres veces olímpica Belén Casetta, en los 3.000 metros con obstáculos, y Bruno De Genaro, en los 400 metros con vallas.

De esta manera, Argentina completó su mejor rendimiento en un Iberoamericano en casi 20 años.

Levaggi volvió a demostrar su gran presente, aquel que alcanzó tras el Sudamericano 2025 (récord nacional que la clasificó al Mundial de Tokio) realizado en su ciudad natal y que contó con cobertura de La Nueva.

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Esta vez, la dirigida por Leonardo Malgor repitió su dominio quedándose primero con los 1.500 metros llanos con un tiempo de 4:28.35. La escoltaron la chilena Javiera Faletto (4:29.74) y la brasileña July Ferreira (4:29.94).

En tanto, se impuso en los 5.000 con una marca de 15:48.90. Fue segunda la peruana Verónica Huacasi (15:54.14) y tercera la boliviana Benita Parra (16:05.64).

Casetta, por su parte, se quedó con su prueba, los 3.000 con obstáculos, al frenar el cronómetro en 9:39.75, más de tres segundos antes que la brasileña Tatiane Da Silva (9:43.12).

Mientras que De Genaro conquistó la final de los 400 metros con vallas con un tiempo de 49.92.

Casetta y De Genaro, de oro

Otros que se subieron al podio fueron Joaquín Gómez, Elián Larregina, Carolina Scarponi, Nélida Peñaflor, Diego Lacamoire y los relevos 4x100 mixto, 4x100 femenino y 4x100 masculino.

Gómez fue plata en martillo, al lanzar 74.05 metros. En la misma prueba, Lautaro Vouilloz finalizó noveno (64.99) y entre las mujeres, Giuliana Baigorria terminó en la octava posición (58.54).

Larregina, olímpico en París 2024 al igual que Gómez, se quedó con la de plata en los 400 llanos (45.57). En la prueba femenina, Florencia Lamboglia alcanzó la quinta ubicación (53.55).

Scarponi subió el último escalón del podio en salto con garrocha, gracias a sus 4.05 metros

También fue bronce Peñaflor, en este caso, en los 10.000 metros (33:59.48). Mientras que Lacamoire (1.500 metros) fue bronce con 3:42.27.

Por su parte, el 4x100 mixto ganó la medalla de plata con nuevo récord nacional (41.76), siendo integrado por Lucas Villegas, Milagros D'Amico, Tomás Villegas y Guillermina Cossio.

En tanto, el 4x100 femenino también fue plata (45.02) de la mano de Lamboglia, Cossio, D'Amico y Noelia Martínez.

Asimismo, el 4x100 masculino fue bronce (39.34), con los Villegas, Juan Ignacio Ciampitti y Daniel Londero.

Más resultados:

-Relevo 4x400 mixto: quinto puesto con récord nacional de 3:20.94.

-Relevo 4x400 masculino: quinto lugar con 3:08.34.

-100 metros llanos: Lucas Villegas, séptimo con 10.29, y Tomás Villegas hizo 10.37 y fue quinto en su serie.

-Salto triple: Nazareno Legarejo fue octavo, con 14.35 metros

-110 metros con vallas: Renzo Cremaschi, sexto en la serie con 22.73.

-Salto en alto: Santiago Barbería, cuarto con 2.10 metros.

-10.000 metros marcha: Juan Manuel Cano, quinto con 43:27.95.

-Salto en largo: Martín Saavedra, séptimo con 7.36 metros.

-800 metros: Franco Peidón, cuarto en su serie con 1:47.89.